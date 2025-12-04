«Emily in Paris»: Η απόλυτη ανατροπή στην πλοκή – Ειδύλλιο ανάμεσα στον πρώην της Έμιλι με την κολλητή της (Video)

Με μια μεγάλη ανατροπή επιστρέφει το «Emily In Paris», με το τρέιλερ του πέμπτου κύκλου της σειράς -που κυκλοφόρησε- να αποκαλύπτει νέα τροπή στο σενάριο.

Στιγμιότυπα δείχνουν έναν πρώην της Έμιλι να έρχεται κοντά με την κολλητή της, κάτι που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από τους θαυμαστές της σειράς.

Επιπλέον, χθες (3/12), το Netflix δημοσίευσε 20 φωτογραφίες πίσω από τις κάμερες, προσφέροντας μια γεύση από όσα περιμένουν τους θεατές στη νέα σεζόν για την πρωταγωνίστρια, Έμιλι Κούπερ, την οποία ενσαρκώνει η Λίλι Κόλινς.

Τι θα δούμε στην πέμπτη σεζόν της σειράς

Η πέμπτη σεζόν θα δει την Έμιλι να μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στο αγαπημένο της Παρίσι και τη Ρώμη, προσπαθώντας να ισορροπήσει μια νέα σχέση και την ευθύνη του να ανοίξει το γραφείο της Agence Grateau στην ιταλική πόλη. Κι ενώ η Έμιλι βρίσκεται μακριά, η καλύτερή της φίλη της, Μίντι (Άσλεϊ Παρκ), φαίνεται ότι αναπτύσσει μια ρομαντική σχέση με έναν από τους αγαπημένους πρώην συντρόφους της Έμιλι.

Μια φωτογραφία που περιλαμβάνεται στην παρουσίαση του Netflix δείχνει τη Μίντι να είναι σε μια παθιασμένη αγκαλιά με τον πρώην φίλο της Έμιλι, Άλφι (Λούσιεν Λάβισκοτ). Η Μίντι κρατά το πρόσωπο του Άλφι, ενώ εκείνος την έχει σηκώσει με το πόδι της ψηλά κοντά στο σώμα του. Η Έμιλι και ο Άλφι είχαν χωρίσει στο φινάλε της τρίτης σεζόν της σειράς το 2022, όταν εκείνος ένιωσε ότι ήταν «δεύτερη επιλογή» σε σχέση με τον άλλον έρωτα της Έμιλι, Γκαμπριέλ (Λούκας Μπράβο).

Στο τρέιλερ, εμφανίζεται η σκηνή με τη Μίντι και τον Άλφι να γελούν απολαμβάνοντας ένα δείπνο για δύο, ενώ η Έμιλι μιλάει για τη ζωή που είχε κάποτε στο Παρίσι…

Οι σκηνές με τη Μίντι και τον Άλφι δεν έμειναν απαρατήρητες από τους θαυμαστές της σειράς οι οποίοι έμειναν άφωνοι από την εξέλιξη της ιστορίας. Άλλοι δήλωσαν απογοητευμένοι, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που αρνούνται να πιστέψουν ότι, όντως, η Μίντι θα προχωρούσε ποτέ σε ερωτική σχέση με έναν από τους πρώην συντρόφους της Έμιλι.

Τα σχόλια στα social media

Διαβάστε επίσης:

«Έρχεται» το Ελληνικό Συμβούλιο ΜΜΕ – Δυαρχία στον ανοιχτό ορίζοντα των εγχώριων ΜΜΕ

Σωτήρης Πολύζος για Αχιλλέα Μπέο: «Πίστευα ότι είχαμε κατακτήσει ένα αμοιβαίο όριο σεβασμού, εκείνος το παραβίασε» (Video)

Eurovision 2026: Με τρία «φεύγω» και σε βαρύ κλίμα αρχίζει σήμερα η κρίσιμη γενική συνέλευση της EBU