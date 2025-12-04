search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 16:21
04.12.2025 10:04

Eurovision 2026: Με τρία «φεύγω» και σε βαρύ κλίμα αρχίζει σήμερα η κρίσιμη γενική συνέλευση της EBU

04.12.2025 10:04
eurovision-2026-vienna

Με αβρότητες και (παγωμένα;) χαμόγελα μεταξύ εκπροσώπων αντιπροσωπειών των μελών της EBU, αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της τακτικής γενικής συνέλευσης, ίσως της κρισιμότερης στην ιστορία του θεσμού της Eurovision, σε μια προσπάθεια να ελαφρύνει η ήδη βεβαρημένη ατμόσφαιρα που έχει αναπτυχθεί, φθάνοντας σε σημείο βρασμού, με εκστόμιση απειλών για αποχωρήσεις από την επερχόμενη διοργάνωση, εξαιτίας των επιλογών της ίδιας της Ένωσης των Ευρωπαϊκής Δημόσιων Ραδιοτηλεοράσεων για το ζήτημα συμμετοχής του Ισραήλ εξαιτίας όσων διαπράττει στη Γάζα.

Ευθέως και ευθαρσώς τρείς χώρες, οι Ισπανία, Σλοβενία και Γερμανία, έχουν κάνει… ντεκλαρέισον ότι δεν θα συμμετάσχουν στην 70η διαγωνιστική διοργάνωση λόγω του Ισραήλ αλλά για εκ διαμέτρου αντίθετους λόγους.- δείκτης των έντονων διχαστικών τάσεων που έχουν αναπτυχθεί εντός της EBU και με ίσως απρόβλεπτες συνέπειες για τον τραγουδιστικό θεσμό της.

Ισπανία, Σλοβενία θα αποσυρθούν αν εκπροσωπηθεί το Ισραήλ. Η Γερμανία δεν θα λάβει μέρος αν δεν συμμετάσχει το Ισραήλ.

Στην ατζέντα της πρώτης ημέρας υπάρχει η συζήτηση για το νέο πλέγμα αναβαθμισμένων μέτρων με σκοπό την διασφάλιση του αδιάβλητου στις διαδικασίες ψηφοφορίας και ιδίως της τηλεψηφοφορίας στην τελική φάση του επόμενου διαγωνισμού τραγουδιού που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο (12, 14, 16) στη Βιέννη, καθώς η Αυστρία δια της ORF είναι η διοργανώτρια χώρα, ως περσινή νικήτρια.

Αν και αρχικώς είχε σχηματιστεί η εντύπωση ότι στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης θα διεξαγόταν ψηφοφορία για την συμμετοχή της ισραηλινής κρατικής ραδιοτηλεόρασης, ΚΑΝ, στο διαγωνισμό, η EBU αποσαφήνισε νωρίτερα με ανακοίνωση της ότι τα μέλη της θα συνέλθουν για να συζητήσουν τους νέους κανόνες που αποσκοπούν να αποτρέψουν τις κυβερνήσεις και τρίτους από το να προωθούν, δυσανάλογα, τραγούδια για να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους, μετά τη φετινή διαμάχη για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ.

Μόνον στην περίπτωση κατά την οποία τα μέλη δεν πειστούν ότι οι κανόνες είναι επαρκείς, θα διεξαχθεί ψηφοφορία για τη συμμετοχή, δήλωσε η EBU, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα το Ισραήλ.

Μετά τη Γενική Συνέλευση, η EBU «θα συνεργαστεί με τα Μέλη για να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς».

Η πλήρης λίστα των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων στον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς θα αποκαλυφθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Πάντως είναι η πρώτη φορά που το κλίμα στους κόλπους της EBU είναι πρόδηλα διασπαστικό καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα χώρες – μέλη της έχουν μοιραστεί σε αντίπαλα «στρατόπεδα» με κοινό παρονομαστή την αποχώρηση από την επόμενη διοργάνωση.

