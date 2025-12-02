«Τα μέλη που θα συναντηθούν στη Γενική Συνέλευση της EBU στις αρχές Δεκεμβρίου θα κληθούν να εξετάσουν το πακέτο μέτρων και εγγυήσεων και να αποφασίσουν εάν επαρκούν για να ικανοποιήσουν τις ανησυχίες τους χωρίς να ζητηθεί ψηφοφορία για τη συμμετοχή», αναφέρει μεταξύ άλλων πρόσφατη ενημέρωση της EBU για την επικείμενη Γενική Συνέλευση με θέμα την Eurovision 2026. Με άλλα λόγια τo Ισραήλ, δια της ΚΑΝ, όλα δείχνουν ότι θα εκπροσωπηθεί στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Το διακύβευμα της ψηφοφορίας της δηλαδή, είναι τα νέα βελτιωμένα μέτρα που ελαχιστοποιούν ή και εξαλείφουν την όποια πιθανότητα διαβλητότητας της διαδικασίας ψηφοφορίας στους ημιτελικούς και τον τελικό της διοργάνωσης, και προάγουν την διαφάνεια, την αμεροληψία και την ουδετερότητα. Που σημαίνει ότι για την EBU μάλλον δεν τίθεται θέμα συζήτησης για την εκπροσώπηση του Ισραήλ στον διαγωνισμό της Βιέννης στα μέσα Μαΐου 2026.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) ανακοίνωσε μια σειρά από σημαντικές ενημερώσεις στο πλαίσιο ψηφοφορίας για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της εμπλοκής του κοινού», αναφέρει η EBU στην ανακοίνωση για τις μεταρρυθμίσεις και την αυστηροποίηση των μέτρων τα οποία θα εφαρμοστούν στην επερχόμενη διοργάνωση ώστε να «αποθαρρύνουν τις δυσανάλογες εκστρατείες προώθησης … ιδίως όταν αναλαμβάνονται ή υποστηρίζονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων ή κυβερνητικών φορέων».

«Αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να διατηρήσουν την εστίαση εκεί που ανήκει – στη μουσική, τη δημιουργικότητα και τη σύνδεση», πρόσθεσε ο Μάρτιν Γκριν, διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

«Ενώ είμαστε βέβαιοι ότι ο Διαγωνισμός του 2025 παρείχε ένα έγκυρο και ισχυρό αποτέλεσμα , αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν στην παροχή ισχυρότερων εγγυήσεων και στην αύξηση της εμπλοκής, ώστε οι θαυμαστές να είναι σίγουροι ότι κάθε ψήφος μετράει και κάθε φωνή ακούγεται. Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision πρέπει πάντα να παραμένει ένας χώρος όπου η μουσική βρίσκεται στο επίκεντρο – και όπου συνεχίζουμε να είμαστε πραγματικά Ενωμένοι από τη Μουσική », δήλωσε ο Γκριν.

Θέλουν ψηφοφορία;

Ωστόσο η EBU εκτιμάται ότι αφήνει ένα «παραθυράκι» για την διενέργεια της επίμαχης ψηφοφορίας (για το Ισραήλ), υπό τον όρο ότι τα μέλη της κρίνουν πως οι εγγυήσεις και τα μέτρα «δεν διασφαλίζουν επαρκώς την ουδετερότητα και την αμεροληψία του διαγωνισμού».

Άρθρο στην σελίδα της Νορβηγικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, NRK, που επικαλείται πληροφορίες από χώρες- μέλη της EBU, υποστηρίζει ότι η πλειονότητα τους δεν επιθυμεί ψήφο για το ζήτημα. Μετά τη Γενική Συνέλευση, η EBU «θα συνεργαστεί με τα Μέλη για να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς». Η πλήρης λίστα των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων στον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς θα αποκαλυφθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με τις βασικές αλλαγές για την Eurovision 2026 έχουν ενισχυθεί Οδηγίες Ψηφοφορίας και ο Κώδικας Δεοντολογίας για τον διαγωνισμό με σκοπό «την περαιτέρω προστασία του από απόπειρες αθέμιτου επηρεασμού της ψηφοφορίας».

Οι ενημερωμένες Οδηγίες Ψηφοφορίας υποστηρίζουν την κατάλληλη προώθηση των καλλιτεχνών και των τραγουδιών τους (η οποία αποτελεί σε μεγάλο βαθμό μέρος της επαγγελματικής μουσικής βιομηχανίας), αλλά « αποθαρρύνουν τις δυσανάλογες εκστρατείες προώθησης … ιδίως όταν αναλαμβάνονται ή υποστηρίζονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων ή κυβερνητικών φορέων».

Τι αλλάζει

Οι συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και καλλιτέχνες δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ενεργά, να διευκολύνουν ή να συμβάλλουν σε διαφημιστικές καμπάνιες τρίτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και, όπως ορίζεται στον ενημερωμένο Κώδικα Δεοντολογίας, τυχόν προσπάθειες αδικαιολόγητης επιρροής των αποτελεσμάτων θα οδηγήσουν σε κυρώσεις. Στον διαγωνισμό της Βιέννης ο μέγιστος αριθμός ψήφων ανά μέθοδο πληρωμής (διαδικτυακά, μέσω SMS και τηλεφωνικής κλήσης) θα μειωθεί από 20 σε 10. Διευρύνεται η αναλογία ψήφου 50/50 για τους ημιτελικούς και τις κριτικές επιτροπές. Επαγγελματικές επιτροπές από ειδικούς της μουσικής θα επιστρέψουν στους Ημιτελικούς για πρώτη φορά από το 2022 – δημιουργώντας μια αναλογία περίπου 50/50 ψήφων της κριτικής επιτροπής και του κοινού όπως και στον Μεγάλο Τελικό.

Ο αριθμός των κριτών θα αυξηθεί από 5 σε 7 και το εύρος των επαγγελματικών υποβάθρων από τα οποία μπορούν να επιλεγούν οι κριτές θα επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει μουσικούς δημοσιογράφους και κριτικούς, καθηγητές μουσικής, δημιουργικούς επαγγελματίες όπως χορογράφους και σκηνοθέτες, καθώς και έμπειρες προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας.

Για να αντικατοπτριστεί η απήχηση του Διαγωνισμού στο νεότερο κοινό, κάθε κριτική επιτροπή θα περιλαμβάνει πλέον τουλάχιστον δύο κριτές ηλικίας 18-25 ετών. Ενισχύονται τα συστήματα ανίχνευσης ύποπτων ή συντονισμένων ψηφοφοριών. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της τηλεψηφοφορίας. Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα φιλοξενηθεί από την ORF στο Wiener Stadthalle, στη Βιέννη της Αυστρίας, την Τρίτη 12, την Πέμπτη 14 και το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.

