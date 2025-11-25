Eurovision 2026: Ένα «περίπου» με σημασία για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού

«Κοντός ψαλμός αλληλούια» για τον – ίσως πιο πολυσυζητημένο – διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στα χρονικά του θεσμού, εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ καθώς ισοπέδωνε τη Γάζα και έκανε θηριωδίες σε βάρος των Παλαιστινίων με όρους γενοκτονίας.

Προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας (4-5/12) θα πραγματοποιηθεί η- δεύτερη- τακτική γενική συνέλευση της EBU στη Γενεύη (η πρώτη είχε γίνει τον Ιούλιο στο Λονδίνο). Μάλλον θα κριθούν πολλά και θα αποσαφηνιστεί η θέση και η συμμετοχή- εκπροσώπηση χωρών στην διοργάνωση του Μαΐου.

Στο μεταξύ η EBU προετοιμάζεται, γενικώς, και άνοιξε το σύστημα προεγγραφών για τα εισιτήρια του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στη Βιέννη. Ειδικοί που περνούν από ψιλό κόσκινο τα τεκταινόμενα στον θεσμό παρατήρησαν ότι στο αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) που αποστέλλεται σε εκείνους οι οποίοι έχουν κάνει εγγραφή στο σύστημα προπώλησης στο κείμενο τράβηξε την προσοχή η φράση «περίπου 35 χώρες θα συμμετάσχουν στην Eurovision 2026».

Και με αφορμή αυτές τις οκτώ λέξεις οι εκδοχές για το τι μπορεί να σημαίνουν έχουν αρχίσει. Στη μία εκδοχές το «περίπου» ερμηνεύεται ως το ελάχιστο των συμμετοχών. Που δεν είναι έτσι ακριβώς. Διότι όταν αναφέρεις κάτι «στο περίπου», υποδηλώνει ένα περιθώριο εύρους. Η άλλη εκδοχή συνδέεται με την πρόθεση των άλλων πέντε χωρών (Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Βέλιο) που απειλούν με αποχώρηση εφόσον συμμετάσχει το Ισραήλ στον διαγωνισμό, με την- έκτη- Σλοβενία να φέρεται ότι έχει κάνει ήδη- ανεπίσημη- declaration ότι τα μαζεύει και φεύγει και δεν θα μεταδώσει ούτε καν τη διοργάνωση θεωρώντας δεδομένη την συμμετοχή της ΚΑΝ, άρα και την εκπροσώπηση του Ισραήλ.

Πάντως με την επιστροφή των τριών που επιστρέφουν- Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία) οι συμμετοχές είναι ακριβώς τόσες (35). Όλες οι δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις δυνητικά έχουν περιθώριο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου να αποχωρήσουν από την διοργάνωση της Βιέννης χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν κάποιο πρόστιμο.

Η λίστα για την Eurovision 2026 εκτιμάται ότι θα ξεκαθαρίσει στην ΓΣ της EBU και ότι δεν θα χρειαστεί να εξαντληθεί το χρονικό όριο που έχει οριστεί (10/12).

Υπολογίστε ότι οι δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις-μέλη της EBU ανέρχονται σε 113 από συνολικά 56 χώρες, συν άλλα 31 συνδεδεμένα από Ασία, Αυστραλία, Αφρική και Αμερική (επιπλέον 20 χώρες).

