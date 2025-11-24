search
Στον «αστερισμό» μουσικού σόου και τηλεπαιχνιδιών κινήθηκε η τηλεθέαση του Σαββάτου (22/11) και εκείνη της Κυριακής (23/11) σε σειρές, κυρίως

24.11.2025 21:02
tileorasi new

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» πρώτευσαν σε τηλεθέαση το Σάββατο και την Κυριακή αντιστοίχως, σύμφωνα με την ετυμηγορία της Nielsen για τα προγράμματα του διημέρου.

Κάθε μία ημέρα του γουίκεντ είχε τα δικά της διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι σαββατιάτικες διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης συμπληρώθηκαν από ορισμένη γκάμα επιλογών. Στα αξιοπρόσεκτα το πλασάρισμα και των δύο εκπομπών του Άκη Πετρετζίκη.

Την Κυριακή, οι προτάσεις των καναλιών διαφοροποίησαν και τις επιλογές του τηλεοπτικού κοινού και συνέβαλαν στη με θετικό πρόσημο μεταβολή των δεδομένων τηλεθέασης από το ένα Top 10 στο άλλο.

Πρώτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα ήταν η σειρά «Μια νύχτα μόνο», δεύτερο το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Special edition» και τρίτο το «The Voice».

Επίσης, συνολικά τέσσερις ελληνικές σειρές, πλασαρίστηκαν στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης, στοιχείο που έχει τη σημασία του.

hezbollah
ΚΟΣΜΟΣ

«Εκδίκηση» για τη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ από το Ισραήλ ορκίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης

maduro_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κλιμάκωση στην Καραϊβική: Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τον Μαδούρο «αρχηγό» τρομοκρατικού δικτύου

eurovision new
ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision 2026: Οριστικά εκτός η Σλοβενία – Αποσύρεται λόγω Ισραήλ, δεν θα μεταδώσει καν τον διαγωνισμό

etore-messina
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε ο Μεσίνα από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο – Παραμένει στην ομάδα ως σύμβουλος του προέδρου

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Θεσσαλονίκη

giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

