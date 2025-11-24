Στον «αστερισμό» μουσικού σόου και τηλεπαιχνιδιών κινήθηκε η τηλεθέαση του Σαββάτου (22/11) και εκείνη της Κυριακής (23/11) σε σειρές, κυρίως

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» πρώτευσαν σε τηλεθέαση το Σάββατο και την Κυριακή αντιστοίχως, σύμφωνα με την ετυμηγορία της Nielsen για τα προγράμματα του διημέρου.

Κάθε μία ημέρα του γουίκεντ είχε τα δικά της διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι σαββατιάτικες διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης συμπληρώθηκαν από ορισμένη γκάμα επιλογών. Στα αξιοπρόσεκτα το πλασάρισμα και των δύο εκπομπών του Άκη Πετρετζίκη.

Την Κυριακή, οι προτάσεις των καναλιών διαφοροποίησαν και τις επιλογές του τηλεοπτικού κοινού και συνέβαλαν στη με θετικό πρόσημο μεταβολή των δεδομένων τηλεθέασης από το ένα Top 10 στο άλλο.

Πρώτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα ήταν η σειρά «Μια νύχτα μόνο», δεύτερο το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Special edition» και τρίτο το «The Voice».

Επίσης, συνολικά τέσσερις ελληνικές σειρές, πλασαρίστηκαν στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης, στοιχείο που έχει τη σημασία του.

Διαβάστε επίσης:

Πρώτος σε τηλεθέαση ο ΣΚΑΪ το Σάββατο (22/11), τον διαδέχθηκε το Mega την Κυριακή (23/11)

Το «Σόι σου» συνέχισε το ράλι τηλεθέασης με διψήφια ποσοστά και την προηγούμενη Παρασκευή (21/11)

Σαν βουάρ πρώτος ο Alpha σε τηλεθέαση την Παρασκευή (21/11)