24.11.2025 18:45

Σαν βουάρ πρώτος ο Alpha σε τηλεθέαση την Παρασκευή (21/11)

24.11.2025 18:45
Tileorasi

Δεν ήθελε και ρώτημα ή μαντεψιά για τον τηλεοπτικό σταθμό που είχε την καλύτερη επίδοση στο τέλος του 5ήμερου. Στις τηλεπροτιμήσεις επικράτησε και λόγω της σειράς «Το σόι σου» ο Alpha.

O ΣΚΑΪ κατάφερε άλμα τηλεθέασης από την Πέμπτη αυξάνοντας το μερίδιο του κατά σχεδόν τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες – ας είν’ καλά το «The voice» –, προσπέρασε τον ΑΝΤ1 που εμφάνισε απώλειες και εν τέλει είχε παρεμφερή δυναμική με το Mega.

Στα αξιοπρόσεκτα το άθροισμα των επιδόσεων ΕΡΤ1 και ΕΡΤ News που ήταν ανάλογο του μεριδίου που κάποτε – στο πρόσφατο παρελθόν – αποκόμισε η ΕΡΤ1, μόνη της, από την ημερήσια πίτα τηλεθέασης της Nielsen.

Καραμανλής και Βενιζέλος κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια έκδοσης της «δημοκρατίας»

MEGA: Η απορία της Φαίης Σκορδά στο «Buongiorno» για το σπορ αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά (video)

ACTION 24: Ο GPoly-ζωντανός θρύλος του Ραδιοφώνου- στην σημερινή εκπομπή «EQ»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι και θα παραμείνει σύμμαχος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

melania trump
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελάνια Τραμπ παρέλαβε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό Οίκο

nikaia-1
ΥΓΕΙΑ

Εικόνες ντροπής στο νοσοκομείο Νίκαιας με δύο πλημμύρες σε 1,5 μήνα – «Άνοιξαν οι ουρανοί» σε «ανακαινισμένο» τμήμα του πρώτου ορόφου (Video)

tsipras axtsioglou765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιθάκη: Ο Τσίπρας παίρνει θέση για τη μάχη διαδοχής το 2023 – Το δαχτυλίδι στην Αχτσιόγλου, το sms και πώς εξηγεί τη νίκη Κασσελάκη    

xylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Εξωσχολικοί ξυλοκόπησαν 15χρονο στη Θεσσαλονίκη – Σώθηκε από διερχόμενη οδηγό

giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

