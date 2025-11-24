Σαν βουάρ πρώτος ο Alpha σε τηλεθέαση την Παρασκευή (21/11)

Δεν ήθελε και ρώτημα ή μαντεψιά για τον τηλεοπτικό σταθμό που είχε την καλύτερη επίδοση στο τέλος του 5ήμερου. Στις τηλεπροτιμήσεις επικράτησε και λόγω της σειράς «Το σόι σου» ο Alpha.

O ΣΚΑΪ κατάφερε άλμα τηλεθέασης από την Πέμπτη αυξάνοντας το μερίδιο του κατά σχεδόν τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες – ας είν’ καλά το «The voice» –, προσπέρασε τον ΑΝΤ1 που εμφάνισε απώλειες και εν τέλει είχε παρεμφερή δυναμική με το Mega.

Στα αξιοπρόσεκτα το άθροισμα των επιδόσεων ΕΡΤ1 και ΕΡΤ News που ήταν ανάλογο του μεριδίου που κάποτε – στο πρόσφατο παρελθόν – αποκόμισε η ΕΡΤ1, μόνη της, από την ημερήσια πίτα τηλεθέασης της Nielsen.

