24.11.2025 14:28

ACTION 24: Ο GPoly-ζωντανός θρύλος του Ραδιοφώνου- στην σημερινή εκπομπή «EQ»

24.11.2025 14:28
polyxroniou_action24

Πολύ πριν την ιδιωτική τηλεόραση, ο Γιώργος Πολυχρονίου ήταν ήδη «όνομα» στα ελληνικά μίντια και την ελληνική δισκογραφία.

Ο G Poly των 84.000 δίσκων βινυλίου, των 40.000 CD’s, των 72 ετών (τα «κλείνει στις 26 του μήνα) τα μεσημέρια κάθε Σαββατοκύριακου (14.00- 16.00) με σφρίγος έφηβου γκρουβάρει από το στούντιο του Kosmos FM της ΕΡΤ.

Ο θρυλικός G Poly των ερτζιανών, της δισκογραφίας και της τηλεόρασης, ο αειθαλής ραδιοφωνικός παραγωγός φιλοξενείται στην εκπομπή «EQ» και την Έλενα Παπαβασιλείου η οποία θα μεταδοθεί τα μεσάνυχτα από το Action 24.

Σε μια συνέντευξη «roller coaster», ξετυλίγει άγνωστες ιστορίες από τα backstage της χρυσής εποχής της δισκογραφίας, μιλά για τις θρυλικές συνεργασίες που καθόρισαν την πορεία του, θυμάται στιγμές που τον σημάδεψαν στο ραδιόφωνο μα και στην τηλεόραση.

ΕΡΤ1: Διεκδικεί ευρωπαϊκό τηλεοπτικό βραβείο με το «Παιδί» της

3ο Συνέδριο ΕΙΗΕΑ: Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να ενισχύσει την αξιοπιστία της Ενημέρωσης

Σε εξέλιξη η τηλεοπτική «σαλαμοποίηση» του Champions League, διεθνώς – Η «επόμενη ημέρα» για το ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο

