24.11.2025
24.11.2025 13:25

ΕΡΤ1: Διεκδικεί ευρωπαϊκό τηλεοπτικό βραβείο με το «Παιδί» της

24.11.2025 13:25
ert1_topaidi_new

Στις δέκα καλύτερες τηλεοπτικές σειρές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών βραβείων NEM Zagreb Awards 2025, συμπεριλήφθηκε η σειρά μυθοπλασίας «Το Παιδί» της ΕΡΤ1.

Η μαύρη κοινωνική κωμωδία, σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Ιωσηφέλη και σενάριο Στέφανου Μπλάτσου διεκδικεί, λόγω της ποιότητας της, το βραβείο «Best Finished TV Series in the CEE», στην οποία διαγωνίζονται παραγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες.

Τα NEM Awards, που διοργανώνονται ετησίως, βραβεύουν τις κορυφαίες τηλεοπτικές δημιουργίες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (CEE), ενώ μεταξύ των βασικών στόχων των NEM Zagreb 2025 είναι η αναγνώριση της δημιουργικότητας.

Ο νικητής των βραβείων NEM Zagreb Awards 2025 θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Δεκεμβρίου 2025, στο Ζάγκρεμπ.

«Το Παιδί» μεταδίδεται, κάθε Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 23:00. Η σειρά ακολουθεί την πορεία ενός νέου στο φάσμα του αυτισμού, του Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος), ο οποίος καταφεύγει σε ένα απομακρυσμένο χωριό, μετά από δολοφονική επίθεση. Εκεί βρίσκει καταφύγιο στο πατρικό σπίτι της γυμνάστριάς του, Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου). Οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με την καχυποψία και την επιφυλακτικότητα των κατοίκων του χωριού, οι οποίοι αντιδρούν στην άφιξη των ξένων, καθώς και οι ίδιοι έχουν πολλά να κρύψουν.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Αλεξία Καλτσίκη, Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης κ.ά.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 15:22
