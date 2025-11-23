search
23.11.2025 14:48

Τρύφωνος για «Αδύναμο Κρίκο»: «Μου έλεγαν “να έρθω να με εξευτελίσεις;”»

Για την εποχή του «Αδύναμου Κρίκου» αλλά και για το πώς αντιμετωπίζει στη σημερινή εποχή της πολιτικής ορθότητας το format μίλησε ο Τάσος Τρύφωνος στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

«Όση κούραση και να είχε ο Αδύναμος Κρίκος – είχε τρομερή κούραση για τον παρουσιαστή, είναι δύσκολο – την ώρα που ανέβαινα εκεί πάνω ξεκουραζόμουν. Μπορεί να ήταν ρόλος, αλλά το γουστάρα κιόλας. Μπορούσα να το “χώσω”, είχα τη δικαιολογία, την επίφαση», εξήγησε o παρουσιαστής, δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός.

«Δεχόμουν μηνύματα που έλεγαν “να έρθω να με εξευτελίσεις;”», αποκάλυψε.

Ο Τάσος Τρύφωνος επισήμανε πως σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει και πως τα όρια και οι αντιδράσεις είναι διαφορετικές. «Είναι δύσκολο γιατί δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Το είχα κάνει stand up comedy, το ισορροπούσα καλά. Θα έμπαινα σε δίλημμα μεγάλο για το αν θα το ξαναέκανα γιατί είναι ένα πρότζεκτ που μου αρέσει πολύ. Ο κόσμος νομίζει ότι το κάνω ακόμα», εξήγησε.

Στο ενδεχόμενο να παρουσιάσει τον «Αδύναμο Κρίκο» η Μαρία Μπακοδήμου, ο Τάσος Τρύφωνος δήλωσε πως θα τη συμβούλευε με βάση μια συμβουλή που είχε λάβει και ο ίδιος: «Θα της έλεγα τη συμβουλή που έδωσε σε εμένα η Έλενα Ακρίτα: να το κάνει δικό της. Να μην κάνει την Έλενα ούτε εμένα. Να βρει τα δικά της στοιχεία».

