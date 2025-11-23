search
23.11.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

23.11.2025

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

Ο Greek Freak μένει ενήμερος για όσα γίνονται στην Ελλάδα και μάλιστα σχολιάζει και όσα βλέπει. 

Παράδειγμα ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες την κοινή γνώμη, για την υπόθεση παράβασης του ορίου ταχύτητας.

Ο Αντετοκούνμπο είδε το βίντεο και ενοχλήθηκε έντονα με την επιμονή του δημοσιογράφου του πρωινού του ΑΝΤ1, λόγω των ερωτήσεων για την ερωτική του ζωή και το σχολίασε.

«Τι ηλιθιότητες είναι αυτές; Αφήστε ήσυχο το παιδί» έγραψε.

