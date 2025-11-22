Γερμανού για Κωνσταντοπούλου – Ουγγαρέζο: «Θα μπορούσε να του πει ότι “κι εσύ δεν είσαι ο Larry King”»

Τον άγριο καβγά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Ουγγαρέζου για την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση σχολίασε και η Ναταλία Γερμανού.

Η παρουσιάστρια του Alpha τόνισε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα έπρεπε να αντιμετωπίσει λίγο πιο χαλαρά όλη την ένταση που δημιουργήθηκε.

«Άκουσα την Φαίη που έλεγε “σε παρακαλώ, βοήθησέ με να μπορέσω να παρέμβω.” Από τη στιγμή που αυτό εξελίσσεται σε έναν διάλογο που δεν έχει σταματημό, ίσως θα έπρεπε ένας παρουσιαστής-δεν αναφέρομαι στη Φαίη γιατί είναι εμπειρότατη- να πει ότι έχετε κάτι να λύσετε και Δημήτρη έλα στον καναπέ μαζί μας», ανέφερε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

«Ο Δημήτρης δεν είναι απλά σε ένα πάνελ, αλλά έχει αποδείξει με την πορεία του ότι είναι ένας άνθρωπος, που δεν μασάει τα λόγια του καθόλου κι είναι πολύ γενναίος και τολμηρός», πρόσθεσε.

«Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν τον έβρισε»

«Αυτό που μου έλειψε σε αυτόν τον συγκεκριμένο διάλογο είναι η πλήρης απουσία χιούμορ από την πλευρά της προέδρου γιατί όταν κάποιος λέει ότι δεν χάσαμε και τον Αβράαμ Λίνκολν, θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει λίγο πιο χαλαρά. Εκείνη τη στιγμή ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν τον έβρισε και δεν είπε “σιγά τον άχρηστο βουλευτή που ξεκουμπίστηκε κι απαλλαγήκαμε”. Είπε: “εντάξει, δεν χάσαμε τον εθνάρχη, τον Αβράαμ Λίνκολν”», εξήγησε.

»Θα μπορούσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου να του πει “καλά κι εσύ δεν είσαι ο Larry King, αλλά δεν βαριέσαι προχωράει η ζωή και συνεχίζεται”. Να το ελαφρύνει. Από την άλλη δεν είναι σωστό για τον κο. Καραναστάση, εξαιτίας της προσωπικής σχέσης που έχει με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας- να του ακυρώνουμε όλη την υπόστασή του», συνέχισε η Ναταλία Γερμανού.

Διαβάστε επίσης:

«Ραντεβού το ΣΚ»: Η δασκάλα που κατήγγειλε ότι τη θώπευσε 6χρονος βγήκε σε εκπομπή για να πει να την αφήσουν ήσυχη (Video)

Η απάντηση της Χρηστίδου στον Λιάγκα: «Δεν γίνεται να είσαι συνέχεια το θύμα που όλοι σου επιτίθονται»

Χρηστίδου για καβγά Ουγγαρέζου – Κωνσταντοπούλου: «Κάθε δημοσιογράφος έχει το δικαίωμα να εκφράζει την κριτική του»