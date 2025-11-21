Καβγάς 10 λεπτών για τα… μάτια του Καραναστάση, με άνευ προηγουμένου επίθεση της Κωνσταντοπούλου στον Ουγγαρέζο (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ενα χθεσινό σχόλιο του Δημήτρη Ουγγαρέζου στάθηκε αιτία να ξεσπάσει καβγάς μεταξύ του ιδίου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν καλεσμένη στην εκπομπή δίνοντας συνέντευξη στην παρουσιάστρια, με τον Ουγγαρέζο και τους υπόλοιπους συνεργάτες να είναι εκτός πλάνου.
Ο Ουγγαρέζος χθες θεώρησε υπερβολική την δημοσιότητα που πήρε η είδηση παραίτησης του Διαμαντή Καραναστάση ο οποίος έκανε ένα ειρωνικό σχόλιο λέγοντας πως «ασχολούμαστε λες και χάσαμε τον μεγάλο εθνάρχη».
Αυτό στάθηκε αφορμή για να του επιτεθεί η Κωνσταντοπούλου, ενώ όταν της είπε ότι έβαλε τον Καραναστάση στη Βουλή χωρίς να έχει εκλεγεί, τον χαρακτήρισε ψεύτη, λέγοντας ότι «όλοι είναι εκλεγμένοι στη Βουλή εκτός από τους 50 της ΝΔ που μπήκαν με το μπόνους», αρνούμενη να παραδεχτεί ότι υπήρχαν υποψήφιοί της που ήταν πρώτοι σε σταυροδοσία, όμως τους… έκοψε την άνοιξη του 2023.
«Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; Ήταν εκλεγμένος βουλευτής» είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Ουγγαρέζο.
«Εγώ μίλησα για τον τρόπο με τον οποίο μιλούσατε 8 λεπτά στο περιστύλιο. Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν» απάντησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
«Να σε προβληματίσει ότι έφτασες να λες ότι συμφωνείς με τον Άδωνι Γεωργιάδη» συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τον παρουσιαστή να της απαντά «μπορώ να συμφωνώ με αυτό που λέει ο άνθρωπος όχι με την πολιτική του. Έχω αντιπαρατεθεί πολλές φορές με τον κ. Γεωργιάδη».
Για να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:
Στη διάρκεια του 10λεπτου καβγά παρενέβη η Φαίη Σκορδά, με την Κωνσταντοπούλου να μην την αφήνει σε πολλά σημεία να ολοκληρώσει την πρότασή της, λέγοντας πως δεν την αφήνουν να ακουστεί… Σε ένα σημείο είπε μάλιστα πως «ο Ουγγαρέζος είναι κυβέρνηση; Να ξέρουμε ποιοι είναι payroll. Οι βουλευτές της Πλεύσης είναι εκλεγμένοι με το σπαθί τους κ. Δημήτρη ενάντια σε εκστρατεία λάσπης. Είσαι συκοφάντης και ψεύτης».
«Εγώ δεν σας βρίζω, ούτε σας μιλάω στον ενικό, ο τρόπος δείχνει τον άνθρωπο» της απάντησε σε έντονο ύφος.
