Καβγάς 10 λεπτών για τα… μάτια του Καραναστάση, με άνευ προηγουμένου επίθεση της Κωνσταντοπούλου στον Ουγγαρέζο (video)

Ενα χθεσινό σχόλιο του Δημήτρη Ουγγαρέζου στάθηκε αιτία να ξεσπάσει καβγάς μεταξύ του ιδίου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν καλεσμένη στην εκπομπή δίνοντας συνέντευξη στην παρουσιάστρια, με τον Ουγγαρέζο και τους υπόλοιπους συνεργάτες να είναι εκτός πλάνου.

Ο Ουγγαρέζος χθες θεώρησε υπερβολική την δημοσιότητα που πήρε η είδηση παραίτησης του Διαμαντή Καραναστάση ο οποίος έκανε ένα ειρωνικό σχόλιο λέγοντας πως «ασχολούμαστε λες και χάσαμε τον μεγάλο εθνάρχη».

Αυτό στάθηκε αφορμή για να του επιτεθεί η Κωνσταντοπούλου, ενώ όταν της είπε ότι έβαλε τον Καραναστάση στη Βουλή χωρίς να έχει εκλεγεί, τον χαρακτήρισε ψεύτη, λέγοντας ότι «όλοι είναι εκλεγμένοι στη Βουλή εκτός από τους 50 της ΝΔ που μπήκαν με το μπόνους», αρνούμενη να παραδεχτεί ότι υπήρχαν υποψήφιοί της που ήταν πρώτοι σε σταυροδοσία, όμως τους… έκοψε την άνοιξη του 2023.

«Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; Ήταν εκλεγμένος βουλευτής» είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον Ουγγαρέζο.

«Εγώ μίλησα για τον τρόπο με τον οποίο μιλούσατε 8 λεπτά στο περιστύλιο. Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν» απάντησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Να σε προβληματίσει ότι έφτασες να λες ότι συμφωνείς με τον Άδωνι Γεωργιάδη» συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τον παρουσιαστή να της απαντά «μπορώ να συμφωνώ με αυτό που λέει ο άνθρωπος όχι με την πολιτική του. Έχω αντιπαρατεθεί πολλές φορές με τον κ. Γεωργιάδη».

Για να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:

Κωνσταντοπούλου : Σε έχει βλάψει και τον ειρωνεύεσαι;

: Σε έχει βλάψει και τον ειρωνεύεσαι; Ουγγαρέζος : Θεωρώ υπερβολικό 8 λεπτά στο περιστύλιο

: Θεωρώ υπερβολικό 8 λεπτά στο περιστύλιο Κωνσταντοπούλου : Ξέρεις το έργο του;

: Ξέρεις το έργο του; Ουγγαρέζος : Όχι, δεν θέλω δεν θεώρώ οτι έκανε και κάτι φοβερό

: Όχι, δεν θέλω δεν θεώρώ οτι έκανε και κάτι φοβερό Κωνσταντοπούλου : Λες ψέματα

: Λες ψέματα Ουγγαρέζος : Εσείς τον κάνατε βουλευτή να έχει τις αντίστοιχες ψήφους που είχαν άλλοι

: Εσείς τον κάνατε βουλευτή να έχει τις αντίστοιχες ψήφους που είχαν άλλοι Κωνσταντοπούλου : Λες ψέματα Δημήτρη, λυπάμαι

: Λες ψέματα Δημήτρη, λυπάμαι Ουγγαρέζος : Να λυπάστε όσο θέλετε, δεν είστε αντικειμενική, είστε προκατειλημμένη

: Να λυπάστε όσο θέλετε, δεν είστε αντικειμενική, είστε προκατειλημμένη Κωνσταντοπούλου : Ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει. Δεν έχεις το δικαιώμα να είσαι ανενημέρωτος

: Ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει. Δεν έχεις το δικαιώμα να είσαι ανενημέρωτος Ουγγαρέζος : Να μου πείτε ποια είναι τα δικαιώματά μου για να σας λέω αυτά που θέλετε. Κάθεστε μπροστά στα μούτρα μου και με θάβετε; Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα. Δεν θα με βρίζετε ενώ είμαι εδώ. Μου επιτεθήκατε εν τη απουσία μου

: Να μου πείτε ποια είναι τα δικαιώματά μου για να σας λέω αυτά που θέλετε. Κάθεστε μπροστά στα μούτρα μου και με θάβετε; Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα. Δεν θα με βρίζετε ενώ είμαι εδώ. Μου επιτεθήκατε εν τη απουσία μου Κωνσταντοπούλου : Είσαι στον αέρα και είσαι και στο πλάνο

: Είσαι στον αέρα και είσαι και στο πλάνο Ουγγαρέζος : Τώρα είμαι. Ξέρετε και από τηλεόραση; Κάτι σας άφησε ο κ. Καραναστάσης, μάθατε από σκηνοθεσία

: Τώρα είμαι. Ξέρετε και από τηλεόραση; Κάτι σας άφησε ο κ. Καραναστάσης, μάθατε από σκηνοθεσία Κωνσταντοπούλου: Είναι φοβερό αυτό το μένος. Θεωρούσα ότι είναι επιπόλαιο αλλά δεν είναι έτσι. Δεν θα νομιμοποιήσω την προπαγάνδα. Απόρησα γιατί ένας άνθρωπος κάνει χυδαία επίθεση σε έναν καλλιτέχνη που έχει προσφέρει στον πολιτισμό και θα έπρεπε να το γνωρίζει, που έχει έργο στη Βουλή που θα έπρεπε να το γνωρίζει και δεν έχει δικαίωμα να το απαξιώνει.

Στη διάρκεια του 10λεπτου καβγά παρενέβη η Φαίη Σκορδά, με την Κωνσταντοπούλου να μην την αφήνει σε πολλά σημεία να ολοκληρώσει την πρότασή της, λέγοντας πως δεν την αφήνουν να ακουστεί… Σε ένα σημείο είπε μάλιστα πως «ο Ουγγαρέζος είναι κυβέρνηση; Να ξέρουμε ποιοι είναι payroll. Οι βουλευτές της Πλεύσης είναι εκλεγμένοι με το σπαθί τους κ. Δημήτρη ενάντια σε εκστρατεία λάσπης. Είσαι συκοφάντης και ψεύτης».

«Εγώ δεν σας βρίζω, ούτε σας μιλάω στον ενικό, ο τρόπος δείχνει τον άνθρωπο» της απάντησε σε έντονο ύφος.

