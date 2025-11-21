ΑΝΤ1: «Chek out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

Η σκέψη για την μετάδοση επεισοδίων της σειράς «Grand Hotel» από τον ΑΝΤ1, στο Κυριακάτικο prime time (21:00) μπορεί να ήταν καλή αλλά ως πείραμα φαίνεται δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Η σειρά έπειτα από δύο Κυριακές (9 και 16/11) αποσύρεται από το προγραμματικό μενού της ημέρας.

Με αλλαγή ο σταθμός ενημερώνει ότι από αυτή την Κυριακή θα μεταδίδεται στις 20:00 το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος-Special edition», στις 21:00 έχει προγραμματίσει επεισόδιο της σειράς «Ο Δικαστής» και στο καπάκι επεισόδιο της σε επανάληψη.

Το «Grand Hotel» συνεχίζει κανονικά τις καθημερινές Δευτέρα έως Τετάρτη, με διπλό επεισόδιο την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Ταυτόχρονα, από το πρόγραμμα της Δευτέρας αποτραβιέται «Ο Δικαστής», ενημερώνει το κανάλι.

