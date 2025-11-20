«Ατμομηχανή» τηλεθέασης το Mega την Τετάρτη (19/11)

Η βαθμιαία άνοδος στην τηλεθέαση του Mega συνεχίστηκε και χθες αποσπώντας 16% μερίδιο, βελτιωμένο κατά 0,4% από αυτό της Τρίτης, ενώ οι βασικοί ανταγωνιστές του, Alpha και ANT1, εμφάνισαν υποχωρήσεις από τη μια ημέρα στην άλλη με μεγαλύτερη εκείνη του καναλιού του Αμαρουσίου, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι στην κατάταξη τους, σύμφωνα με τη Nielsen.

«Κέρδη» εμφάνισε ο ΣΚΑΪ ο οποίος σχεδόν έφθασε την επίδοση του STAR που κι αυτό με τη σειρά του είδε τον δείκτη να κινείται ανοδικά (0,2%), ενώ το Open παρουσίασε ελαφρά μείωση της τιμής του (0,2)%.

Η ΕΡΤ1 απέκτησε δυναμική ίδια (4,1%) με εκείνη της Δευτέρας, ελάχιστα πάνω από το 2% ήταν το μερίδιο του ΕΡΤ News και τα άλλα δύο κρατικά κανάλια είχαν πανομοιότυπα χαρακτηριστικά.

Πάνω και από τα τρία (ΕΡΤ News, ΕΡΤ2 Σπορ και ΕΡΤ3) διατηρήθηκε το MAKT TV με πρόγραμμα από εκπομπές τηλεπωλήσεων και παλαιότερων σειρών του ΑΝΤ1 σε επανάληψη καθώς των αμερικανικών «Beverly Hills 90210», «Grey’s anatomy», «Bones», «Law and Order-Νόμος και τάξη», «CSI New York», «Castle».

