Τηλεθέαση πρόκρισης για το Mega την Τρίτη (18/11)

Πρώτο στις τηλεπροτιμήσεις -με σχετικά «βραχεία κεφαλή»- αναδείχθηκε χθες το Mega, το οποίο μαζί με τον Alpha κατάφεραν να συγκεντρώσουν μερίδα τηλεθεατών άνω του 30%.
Ανοδικά συνέχισε να κινείται για τον ΑΝΤ1 ο δείκτης της Nielsen, ο οποίος διαμόρφωσε επίδοση ακριβώς ίδια με εκείνη που είχε καταφέρει την προηγούμενη Τετάρτη (12/11). Πτώση στο μερίδιο του εμφάνισε το Star, από την μία ημέρα στην άλλη, διατηρήθηκε όμως στην ίδια θέση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών της Τρίτης.
Πιο κοντά στο 5% διαμορφώθηκε το μερίδιο του Open, κάτω από το 4% σχηματίστηκε εκείνο της ΕΡΤ1 και πάνω από τα άλλα τρία κρατικά κανάλια βρέθηκε το MAK TV!
Πάντως στα «Others» της Nielsen, δηλαδή κανάλια τοπικής/περιφερειακής εμβέλειας, dvd, ιντερνετικές πλατφόρμες κλπ) απέσπασαν μερίδιο τηεθέασης 23,9%.
