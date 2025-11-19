One Channel: Αύξηση τηλεθέασης, εντός Αττικής, μέσα σε ένα 12μηνο – Εδραιώνει «ραντεβού» και συνήθεια τηλεθέασης

Μερίδιο 4,6% στην Αττική κατάφερε να αποσπάσει το One Channel καταγράφοντας μεταβολή της δυναμικής τους σε αξιοσημείωτο διψήφιο ποσοστό από Οκτώβριο σε Οκτώβριο.

Τον 10ο του 2024 υπολογίζεται ότι παρακολούθησαν το One 320.000 τηλεθεατές κατά μέσο όρο. Τον ίδιο μήνα του 2025 το πλήθος των τηλεθεατών σταθμίστηκε στις 380.000 πάντα στην Αττική, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen που έχει στη διάθεση του το κανάλι με τα ενημερωτικά χαρακτηριστικά. Στο χρόνο δηλαδή ο σταθμός αύξησε το «αποτύπωμα» του σχεδόν κατά 19%.

Στα στοιχεία αυτά, τονίζουν άνθρωποι κοντά στο κανάλι που είναι σε θέση να γνωρίζουν, δεν προσμετρώνται στοιχεία τηλεθέασης που προέρχονται από την παρακολούθηση του περιεχομένου του μέσα από τις συνδρομητικές πλατφόρμες, Cosmote TV και Nova αλλά και το live streaming του σταθμού.

Εκτιμάται ότι κατά μέσο την ημέρα το live streaming έχει γύρω στους 7.5000 μοναδικούς χρήστες/τηλεθεατές από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία και -σε μικρότερο βαθμό- από τις ΗΠΑ.

Το κανάλι θα εμπλουτίσει το πρόγραμμα του μέσα στο επόμενο δίμηνο, κατ’ αρχάς με δύο εκπομπές, με συχνότητα μετάδοσης μία φορά τη βδομάδα, η κάθε μία.

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Αλέξανδρος Τσουβέλας – Έλενα Χαραλαμπούδη και Μπραντ Πιτ – Αντζελίνα Τζολί κυριαρχούν στο prime time του σταθμού

Alpha: Ετοιμάζεται η νέα οικογενειακή κωμική σειρά με μπαμπάδες με επικρατέστερο τίτλο «Μπαμπά σ’ αγαπώ» (photos)

ΣΚΑΪ: Νυχτιάτικα το «Prime Time» παρουσιάζει αποστολή στην εμπόλεμη Ουκρανία