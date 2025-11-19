ΣΚΑΪ: Αλέξανδρος Τσουβέλας – Έλενα Χαραλαμπούδη και Μπράντ Πιτ – Αντζελίνα Ζολί κυριαρχούν στο prime time του σταθμού

Μια αντισυμβατική σύμπραξη- από σύμπτωση;- έχει αναπτυχθεί από τον ΣΚΑΙ στο σημερινό prime time του, δηλαδή από τις 21.00 έως τις 24.00.

Τσουβέλας – Χαραλαμπούδη δίνουν πάσα τηλεθέασης σε Πιτ– Ζολι. Απίθανο;

Η εκπομπή «γεφυροποιός» των 80’s- 90’s με το 2025, «Τότε και τώρα» του ΣΚΑΪ «ξαναχτυπά» σήμερα (21.00) με τον Τάκη και τη Σούλα- παιδιά των 80’s αλλα και την Βαλέρια και τον Σπύρο, σημερινούς φοιτητές. Δύο κόσμοι «έτη φωτός» μακριά σε νοοτροπία και αισθητική με κοινό πεδίο το χιούμορ και την σάτιρα κοινωνικών συμπεριφορών από το δίδυμο Έλενας Χαραλαμπούδη– Αλέξανδρου Τσουβέλα.

Στο παρελθόν, ο Τάκης και η Σούλα γνωρίζονται σ’ ένα βιντεοκλάμπ των 80s, σε ατμόσφαιρα αμηχανίας, αθωότητας και εφηβικού φλερτ – ανάμεσα σε κασέτες και ατάκες της εποχής.

Στο παρόν, η Βαλέρια και ο Σπύρος, δυο Έλληνες φοιτητές στο Κεντ, συγκρούονται με χιούμορ και ειρωνεία για όσα τους χωρίζουν: κουλτούρα, προφορά, αναμνήσεις.

Οι δυο ιστορίες καθρεφτίζονται η μία στην άλλη, φωτίζοντας πώς αλλάζει ο τρόπος που αγαπάμε, μιλάμε και υπάρχουμε μέσα στον χρόνο.

Και μέσα σε όλα γκέστ εμφάνιση κάνει ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Σε αντιδιαστολή με το «Τότε και Τώρα» στο… καπάκι (21.40) θα αρχίσει η στιλιζαρισμένη περιπέτεια δράσης «Ο κύριος και η κυρία Σμίθ» με το αλλοτινό «χοτ» χολιγουντιανο δίδυμο Μπραντζελίνα.

Στην ταινία του Νταγκ Λιμαν το σεναριο της οποίας έγραψε ο Σάιμον Κίνμπεργκ, Μπραντ Πιτ και Αντζελινα Ζολί κάνουν ένα παντρεμένο ζευγάρι, επ αμοιβή δολοφόνων, που με επιμέλεια κρύβουν το πραγματικό επάγγελμά τους, ο ένας από τον άλλον, και μάλλον έχουν ρουτινιάσει, όταν τους ανατίθεται από αντίπαλα πρακτορεία να «εξαλείψουν» ο ένας τον άλλον.

