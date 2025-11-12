search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 15:42
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 13:09

ΣΚΑΪ: Μοιράζει… ελέγχους και βαθμολογίες το βράδυ (12/11)

12.11.2025 13:09
totekaitora

Με γκεστ σταρ τη Θάλεια Ματίκα, ως καθηγήτρια στο σημερινό επεισόδιο της σατιρικής εκπομπής «Τότε και Τώρα» (ΣΚΑΪ 21.00) Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη κάνουν τους γονείς παιδιού που πάνε στην δασκάλα του προκειμένου να να ενημερωθούν για τους «Βαθμούς του σχολείου» και την πρόοδο του.

Στο «Τότε» Τάκης και Σούλα ενημερώνονται ότι ο γιός τους είναι πολύ καλός μαθητής, κάτι που κάνει έξαλλο τον Τάκη. Όταν όμως δει τις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον του παιδιού του, ίσως αλλάξει γνώμη.

Στο «Τώρα» η δασκάλα πληροφορεί Σπύρο και Βαλέρια η ότι η κόρη τους δεν τα πάει καλά στα μαθήματα και αρνούνται να το πιστέψουν. Σύντομα θα συμφωνήσουν πώς απέναντί τους έχουν τον άνθρωπο που… φταίει για όλα.

Διαβάστε επίσης:

MEGA: Το βράδυ θα γίνει του… Λαζόπουλου

Mega: Στο πλατό ξανά έπειτα από 20 χρόνια για το επετειακού «Στο Παρά 5» (video)

ΕΣΡ: Καταγγελίες κατά του ΣΚΑΪ για το νέο Survivor «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
meth_nosokomeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα στοίχημα

perou-dustuxima-234
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο εξετράπη κι έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 37 νεκροί 

odigisi-alkool
ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Δράση για οδήγηση χωρίς αλκοόλ με σύμμαχο ένα self test – Το 25% των θανατηφόρων τροχαίων οφείλεται στο ποτό

dr Kim Kyllesbech Larsen UG CTIO
ADVERTORIAL

Η United Group ορίζει τον Δρ. Kim Kyllesbech Larsen ως Chief Technology and Information Officer (CTIO), με ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2025

kikilias-rixi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κικίλια με τον Ιταλό υφυπουργό Μεταφορών – Συζήτηση για διεύρυνση της συνεργασίας στη ναυτιλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

giannaris mamdani ny
ΚΟΣΜΟΣ

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

the voice new
MEDIA

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 15:42
meth_nosokomeio_new
ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 22χρονος που κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα στοίχημα

perou-dustuxima-234
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Περού: Λεωφορείο εξετράπη κι έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 37 νεκροί 

odigisi-alkool
ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Δράση για οδήγηση χωρίς αλκοόλ με σύμμαχο ένα self test – Το 25% των θανατηφόρων τροχαίων οφείλεται στο ποτό

1 / 3