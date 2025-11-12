ΣΚΑΪ: Μοιράζει… ελέγχους και βαθμολογίες το βράδυ (12/11)

Με γκεστ σταρ τη Θάλεια Ματίκα, ως καθηγήτρια στο σημερινό επεισόδιο της σατιρικής εκπομπής «Τότε και Τώρα» (ΣΚΑΪ 21.00) Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη κάνουν τους γονείς παιδιού που πάνε στην δασκάλα του προκειμένου να να ενημερωθούν για τους «Βαθμούς του σχολείου» και την πρόοδο του.

Στο «Τότε» Τάκης και Σούλα ενημερώνονται ότι ο γιός τους είναι πολύ καλός μαθητής, κάτι που κάνει έξαλλο τον Τάκη. Όταν όμως δει τις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον του παιδιού του, ίσως αλλάξει γνώμη.

Στο «Τώρα» η δασκάλα πληροφορεί Σπύρο και Βαλέρια η ότι η κόρη τους δεν τα πάει καλά στα μαθήματα και αρνούνται να το πιστέψουν. Σύντομα θα συμφωνήσουν πώς απέναντί τους έχουν τον άνθρωπο που… φταίει για όλα.

