search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 11:21
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 09:09

ΕΣΡ: Καταγγελίες κατά του ΣΚΑΪ για το νέο Survivor «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»

12.11.2025 09:09
SURVIVOR NEW

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση ότι ο νέος κύκλος του Survivor θα διεξαχθεί με ομάδες «Αθηναίων» και «Επαρχιωτών», καθώς αρκετοί τηλεθεατές θεώρησαν τον χαρακτηρισμό «επαρχία» υποτιμητικό και ρατσιστικό.

Οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, για το θέμα κατατέθηκε διαμαρτυρία-καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) κατά του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε η εκπομπή, η χρήση του όρου παραπέμπει σε στερεοτυπικές αντιλήψεις που έχουν ξεπεραστεί και εγείρει ζητήματα διαφάνειας στον τρόπο που παρουσιάστηκε η διάκριση.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Survivor με σημαντικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων και το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί μέχρι σήμερα στην ελληνική τηλεόραση — 250.000 ευρώ.

Στην ανακοίνωση του σταθμού για τον νέο κύκλο του ριάλιτι αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Σε μία αναμέτρηση που θα γράψει ιστορία, αυτή τη φορά θα αγωνιστούν Αθηναίοι vs Επαρχιώτες. Δύο διαφορετικοί κόσμοι αναμετρώνται σε ένα πεδίο μάχης που δεν συγχωρεί λάθη, όμως εδώ όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και ίδιες πιθανότητες για τη νίκη. Δεν υπάρχουν φαβορί».

Διαβάστε επίσης

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στον ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 απεργούν και στην ΑΥΓΗ αποχωρούν με εθελούσια έξοδο

Ποδαρικό στην εβδομάδα με πρωτιά τηλεθέασης για τον Alpha

Πρωτιά τηλεθέασης με το «καλημέρα» (10/11) της βδομάδας για το «Μια νύχτα μόνο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Jeff-Goldblum-new
LIFESTYLE

Τζεφ Γκόλντμπλουμ: Ο ρόλος που του άλλαξε τη ζωή – «Σταμάτησα να τρώω κρέας» (Video)

PAIDIA FOS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Πώς το φως της ημέρας βοηθά την ψυχολόγια των παιδιών με καρκίνο, ακόμα και όταν είναι τεχνητό

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τσάι με μπαρούτι, κύριε Πίντερ;» στο Θέατρο Lib’ro

mercedes_toto-wolff_1211_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Ο Τότο Βολφ πουλάει μέρος απ’ το 33% του ποσοστού του στη Mercedes αντί 6 δισ. δολαρίων

xioni new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε «βαθιά κατάψυξη» οι ΗΠΑ: Χιονοθύελλα στο Μίσιγκαν, παγώνουν τα ιγκουάνα στη Φλόριντα (Photo/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

the voice new
MEDIA

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

gallia suntaxeis france
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Γαλλία δεν τους δίδαξε τίποτα: Ψάχνουν πάλι να... αλλάξουν το συνταξιοδοτικό  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 11:21
Jeff-Goldblum-new
LIFESTYLE

Τζεφ Γκόλντμπλουμ: Ο ρόλος που του άλλαξε τη ζωή – «Σταμάτησα να τρώω κρέας» (Video)

PAIDIA FOS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Πώς το φως της ημέρας βοηθά την ψυχολόγια των παιδιών με καρκίνο, ακόμα και όταν είναι τεχνητό

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τσάι με μπαρούτι, κύριε Πίντερ;» στο Θέατρο Lib’ro

1 / 3