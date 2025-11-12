ΕΣΡ: Καταγγελίες κατά του ΣΚΑΪ για το νέο Survivor «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση ότι ο νέος κύκλος του Survivor θα διεξαχθεί με ομάδες «Αθηναίων» και «Επαρχιωτών», καθώς αρκετοί τηλεθεατές θεώρησαν τον χαρακτηρισμό «επαρχία» υποτιμητικό και ρατσιστικό.

Οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, για το θέμα κατατέθηκε διαμαρτυρία-καταγγελία στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) κατά του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε η εκπομπή, η χρήση του όρου παραπέμπει σε στερεοτυπικές αντιλήψεις που έχουν ξεπεραστεί και εγείρει ζητήματα διαφάνειας στον τρόπο που παρουσιάστηκε η διάκριση.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Survivor με σημαντικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων και το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί μέχρι σήμερα στην ελληνική τηλεόραση — 250.000 ευρώ.

Στην ανακοίνωση του σταθμού για τον νέο κύκλο του ριάλιτι αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Σε μία αναμέτρηση που θα γράψει ιστορία, αυτή τη φορά θα αγωνιστούν Αθηναίοι vs Επαρχιώτες. Δύο διαφορετικοί κόσμοι αναμετρώνται σε ένα πεδίο μάχης που δεν συγχωρεί λάθη, όμως εδώ όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες και ίδιες πιθανότητες για τη νίκη. Δεν υπάρχουν φαβορί».

