search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 18:18
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 17:19

Ποδαρικό στην εβδομάδα με πρωτιά τηλεθέασης για τον Alpha

11.11.2025 17:19
tileorasi

Με φόρα, μάλιστα από την πρωινή ζώνη εκπομπών του, ο Alpha μπήκε στη νέα εβδομάδας με υψηλή (16%) επίδοση τηλεθέασης- το δεύτερο στη σειρά ρεκόρ σε επίπεδο καναλιού για την συγκεκριμένη ημέρα (Δευτέρα) από τις 20/10 (16,1%). 

Το δεύτερο σε μέγεθος μερίδιο από την πίτα τηλεθέασης απέσπασε το Mega με παρεμφερή χαρακτηριστικά καθώς και για το κανάλι της Καλλιθέας το 15,5% ήταν το αμέσως επόμενο υψηλό από τη προηγούμενη Δευτέρα (3/11).

Τρίτος σε προτιμήσεις ήταν ο ΑΝΤ1 και από «απόσταση» στις επόμενες θέσεις πλασαρίστηκαν Star και ΣΚΑΪ. Το Open επέστεψε στην περιοχή άνω του 5% και η ΕΡΤ1 είχε μερίδιο ολόιδιο με εκείνο της Κυριακής (9/11).

Πάνω από το ένα τέταρτο (26,1%) της συνολικής πίτας των καναλιών διοχετεύθηκε στα «Others» της Nielsen. Αν και ήταν το μεγαλύτερο μερίδιο σε σχέση με την ακριβώς προηγούμενη ημέρα ήταν μειωμένο κατά 7,1%.

Διαβάστε επίσης

BBC: Υποψήφιοι για τις επιτελικές «ηλεκτρικές» καρέκλες που θα το βγάλουν από την κρίση αξιοπιστίας

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στον ΑΝΤ1 η πρώτη της συνέντευξη

ΗΠΑ: Διαφαίνεται νέο mega deal που μπορεί να αναδιατάξει όλο το μιντιακό οικοσύστημα και τη βιομηχανία οπτικοακουστικού περιεχομένου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Προσλήψεις 5.383 αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το υπουργείο Παιδείας – Πότε πρέπει να παρουσιαστούν

byd_1111_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD στοχεύει να πουλήσει έως και 1,6 εκατομμύρια οχήματα στο εξωτερικό το 2026

tsipras-254345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας αφηγείται στο podcast: Δεν έγραψα την Ιθάκη για να την αξιοποιήσω πολιτικά στον παρόντα χρόνο, αλλά δεν γράφω ως συνταξιούχος

ursula von der leyen _zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Βυθίζεται» στη διαφθορά η Ουκρανία: Φίλος και πρώην συνεργάτης του Ζελένσκι διέφυγε με πτήση λίγο πριν την έφοδο στο σπίτι του για μίζες εκατομμυρίων

kimberly
ΕΛΛΑΔΑ

«Πρέσβης ή πρέσβειρα» ; Τελικά πώς πρέπει να αποκαλούμε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 18:17
sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Προσλήψεις 5.383 αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το υπουργείο Παιδείας – Πότε πρέπει να παρουσιαστούν

byd_1111_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η BYD στοχεύει να πουλήσει έως και 1,6 εκατομμύρια οχήματα στο εξωτερικό το 2026

tsipras-254345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας αφηγείται στο podcast: Δεν έγραψα την Ιθάκη για να την αξιοποιήσω πολιτικά στον παρόντα χρόνο, αλλά δεν γράφω ως συνταξιούχος

1 / 3