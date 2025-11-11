Ποδαρικό στην εβδομάδα με πρωτιά τηλεθέασης για τον Alpha

Με φόρα, μάλιστα από την πρωινή ζώνη εκπομπών του, ο Alpha μπήκε στη νέα εβδομάδας με υψηλή (16%) επίδοση τηλεθέασης- το δεύτερο στη σειρά ρεκόρ σε επίπεδο καναλιού για την συγκεκριμένη ημέρα (Δευτέρα) από τις 20/10 (16,1%).

Το δεύτερο σε μέγεθος μερίδιο από την πίτα τηλεθέασης απέσπασε το Mega με παρεμφερή χαρακτηριστικά καθώς και για το κανάλι της Καλλιθέας το 15,5% ήταν το αμέσως επόμενο υψηλό από τη προηγούμενη Δευτέρα (3/11).

Τρίτος σε προτιμήσεις ήταν ο ΑΝΤ1 και από «απόσταση» στις επόμενες θέσεις πλασαρίστηκαν Star και ΣΚΑΪ. Το Open επέστεψε στην περιοχή άνω του 5% και η ΕΡΤ1 είχε μερίδιο ολόιδιο με εκείνο της Κυριακής (9/11).

Πάνω από το ένα τέταρτο (26,1%) της συνολικής πίτας των καναλιών διοχετεύθηκε στα «Others» της Nielsen. Αν και ήταν το μεγαλύτερο μερίδιο σε σχέση με την ακριβώς προηγούμενη ημέρα ήταν μειωμένο κατά 7,1%.

