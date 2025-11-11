Ποδαρικό στην εβδομάδα με πρωτιά τηλεθέασης για τον Alpha

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με φόρα, μάλιστα από την πρωινή ζώνη εκπομπών του, ο Alpha μπήκε στη νέα εβδομάδας με υψηλή (16%) επίδοση τηλεθέασης- το δεύτερο στη σειρά ρεκόρ σε επίπεδο καναλιού για την συγκεκριμένη ημέρα (Δευτέρα) από τις 20/10 (16,1%).
Το δεύτερο σε μέγεθος μερίδιο από την πίτα τηλεθέασης απέσπασε το Mega με παρεμφερή χαρακτηριστικά καθώς και για το κανάλι της Καλλιθέας το 15,5% ήταν το αμέσως επόμενο υψηλό από τη προηγούμενη Δευτέρα (3/11).
Τρίτος σε προτιμήσεις ήταν ο ΑΝΤ1 και από «απόσταση» στις επόμενες θέσεις πλασαρίστηκαν Star και ΣΚΑΪ. Το Open επέστεψε στην περιοχή άνω του 5% και η ΕΡΤ1 είχε μερίδιο ολόιδιο με εκείνο της Κυριακής (9/11).
Πάνω από το ένα τέταρτο (26,1%) της συνολικής πίτας των καναλιών διοχετεύθηκε στα «Others» της Nielsen. Αν και ήταν το μεγαλύτερο μερίδιο σε σχέση με την ακριβώς προηγούμενη ημέρα ήταν μειωμένο κατά 7,1%.
Διαβάστε επίσης
BBC: Υποψήφιοι για τις επιτελικές «ηλεκτρικές» καρέκλες που θα το βγάλουν από την κρίση αξιοπιστίας
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στον ΑΝΤ1 η πρώτη της συνέντευξη
ΗΠΑ: Διαφαίνεται νέο mega deal που μπορεί να αναδιατάξει όλο το μιντιακό οικοσύστημα και τη βιομηχανία οπτικοακουστικού περιεχομένου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.