Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στον ΑΝΤ1 η πρώτη της συνέντευξη

Ο ΑΝΤ1 και συγκεκριμένα η δημοσιογράφος Μαρία Σαράφογλου κατάφεραν να πάρουν την πρώτη αποκλειστική συνέντευξη της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κα Γκιλφόιλ δεν κρύβει τις άριστες σχέσεις της με τον Θοδωρή Κυριακού, πρόεδρο του ΑΝΤ1.

Η συνέντευξη θα μαγνητοσκοπηθεί αύριο, Τετάρτη (12/1) και θα προβληθεί είτε την ίδια ημέρα είτε την Πέμπτη, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα προσαρμόσει τη διάρκειά του.

