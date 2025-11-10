ΣΚΑΪ και Mega κυριάρχησαν στις προτιμήσεις του σαββατοκύριακου (8,9/11)

Άλλαξε χέρια και αυτό το γουίκεντ η μερίδα του λέοντος από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών. Ο ΣΚΑΪ παρότι είχε το δυνατό χαρτί του στο διήμερο, το μουσικό σόου «The Voice of Greece», την Κυριακή έκανε… χώρο και πέρασε μπροστά το Mega στις τηλεπροτιμήσεις της ημέρας.

Δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών το Σάββατο ήταν ο Alpha, με τρίτο το Mega, το οποίο σε σύγκριση με την ίδια ημέρα της προπερασμένης εβδομάδας είχε καλύτερη επίδοση (+1,7%).

Την Κυριακή δεύτερος στις τηλεπροτιμήσεις ήταν ο Alpha, παρά την κάμψη στην συνολική τηλεθέαση του. Μεγαλύτερη ήταν (-2,5%) η μεταβολή στη δυναμική του ΣΚΑΪ ο οποίος ναι μεν διατηρήθηκε στην περιοχή με τα διψήφια μερίδια, πέρασε όμως τρίτη θέση.

Από τη μοιρασιά της συνολικής τηλεοπτικής πίτας, πάντως, επικράτησαν τα αποκαλούμενα από τη Nielsen «Others» στα οποία κατευθύνθηκε το 31,1% του σώματος των τηλεθεατών, το Σάββατο, και αυξήθηκε στο 33,2% την Κυριακή.

Διαβάστε επίσης:

«Τούρμπο» τηλεθέασης για τον Alpha το «Σόι σου» την Παρασκευή (7/11)

Απορρίπτει τη συγγνώμη του BBC ο Τραμπ και δίνει τελεσίγραφο έως την Παρασκευή για «πλήρη ανάκληση» με την απειλή αγωγής 1 δισ.

Δείπνο προς τιμήν των υπουργών των ΗΠΑ, Doug Burgum και Chris Wright, από τον πρόεδρο του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού