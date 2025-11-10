«Τούρμπο» τηλεθέασης για τον Alpha το «Σόι σου» την Παρασκευή (7/11)

Σε επίδοση υψηλή, ανάλογη της προηγούμενης Παρασκευής, κυμάνθηκε η τηλεθέαση του Alpha και την Παρασκευή που μας πέρασε. Και αυτό συνέβη, προφανώς, χάρη στο νέο – διπλό – επεισόδιο της σειράς το «Σόι σου».

Εκείνη την ημέρα περισσότερο επηρεάστηκαν οι δυναμικές των Star, ΣΚΑΪ, Open και ΕΡΤ1, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες της ακριβώς προηγούμενης ημέρας. Αντιθέτως το μερίδιο του Mega εμφάνισε μικρή βελτίωση, σύμφωνα με τη Nielsen. Τις δυνάμεις του, επίσης, συγκράτησε σε σχεδόν όλο το εύρος του και ο ΑΝΤ1.

Στα αξιοσημείωτα η διαμόρφωση – με τάση προς τα πάνω από τη μία ημέρα στην άλλη – του μεριδίου των «Others» (28,9%) που εμφανίζεται σχεδόν ίδιο με το άθροισμα των μεριδίων Alpha και ΑΝΤ1. Τάση που κλιμακώνεται στη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Διαβάστε επίσης:

Απορρίπτει τη συγγνώμη του BBC ο Τραμπ και δίνει τελεσίγραφο έως την Παρασκευή για «πλήρη ανάκληση» με την απειλή αγωγής 1 δισ.

Δείπνο προς τιμήν των υπουργών των ΗΠΑ, Doug Burgum και Chris Wright, από τον πρόεδρο του Ομίλου Antenna, Θοδωρή Κυριακού

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέα 24ωρη απεργία, κατ αρχήν, στον ραδιοσταθμό ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, αύριο – Η υπόσχεση δεν τηρήθηκε