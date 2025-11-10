ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέα 24ωρη απεργία, κατ αρχήν, στον ραδιοσταθμό ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, αύριο – Η υπόσχεση δεν τηρήθηκε

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η υπόσχεση για καταβολή δεδουλευμένων δύο μηνών (από τους συνολικά 4,5) στους εργαζόμενους δημοσιογράφους στον «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5», μέχρι νωρίς σήμερα το απόγευμα, έμεινε στα λόγια.
Η ΕΣΗΕΑ προκήρυξε για αύριο νέα 24ωρη απεργία από τις 06.00 με τα γνωστά – πάγια αιτήματα και αναμένεται αύριο περι τις 10.30 νέα συνέλευση των δημοσιογράφων για να εξετάσουν το ενδεχόμενο διαδοχικών επαναλαμβανόμενων 24 απεργιών στη συνέχεια.
Ο θυμός στους δημοσιογράφους είναι «πολύ μεγάλος», ανέφερε νωρίτερα άνθρωπος κοντά στον ραδιοσταθμό, αφού είχαν λάβει δεσμευτικές διαβεβαιώσεις για εξόφληση οφειλόμενων δεδουλευμένων καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ενημερώθηκαν, έχει λάβει την προβλεπόμενη από το νόμο νέα δόση κομματικής επιχορήγησης που του αναλογεί.
