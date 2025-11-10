search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025
10.11.2025 17:07

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέα 24ωρη απεργία, κατ αρχήν, στον ραδιοσταθμό ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, αύριο – Η υπόσχεση δεν τηρήθηκε

Η υπόσχεση για καταβολή δεδουλευμένων δύο μηνών (από τους συνολικά 4,5) στους εργαζόμενους δημοσιογράφους στον «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5», μέχρι νωρίς σήμερα το απόγευμα, έμεινε στα λόγια.

Η ΕΣΗΕΑ προκήρυξε για αύριο νέα 24ωρη απεργία από τις 06.00 με τα γνωστά – πάγια αιτήματα και αναμένεται αύριο περι τις 10.30 νέα συνέλευση των δημοσιογράφων για να εξετάσουν το ενδεχόμενο διαδοχικών επαναλαμβανόμενων 24 απεργιών στη συνέχεια.

Ο θυμός στους δημοσιογράφους είναι «πολύ μεγάλος», ανέφερε νωρίτερα άνθρωπος κοντά στον ραδιοσταθμό, αφού είχαν λάβει δεσμευτικές διαβεβαιώσεις για εξόφληση οφειλόμενων δεδουλευμένων καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ενημερώθηκαν, έχει λάβει την προβλεπόμενη από το νόμο νέα δόση κομματικής επιχορήγησης που του αναλογεί.

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

vorizia-2222-1
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Τα τρία όπλα που «γάζωσαν» τον Καργάκη, η εντολή για τη βόμβα και οι… κουμπαριές

glipta-parthenona_0406_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γλυπτά Παρθενώνα: Μυστικές διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο

the voice new
MEDIA

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

Tileorasi
MEDIA

ΣΚΑΪ και Mega κυριάρχησαν στις προτιμήσεις του σαββατοκύριακου (8,9/11)

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

