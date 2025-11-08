Εργαζόμενοι στο «Κόκκινο»: Προειδοποιούν με επαναλαμβανόμενες 24άωρες απεργίες αν δεν καταβληθούν δύο μισθοί έως 10/11

Με επαναλαμβανόμενες 24άωρες απεργίες προειδοποιούν οι εργαζόμενοι «Στο Κόκκινο» αν δεν καταβληθούν άμεσα δύο μισθοί έως τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Στην ανακοίνωση – τελεσίγραφο, η συνέλευση των δημοσιογράφων, παραγωγών και διοικητικών υπαλλήλων του ραδιοφωνικού σταθμού, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου υπό την κάλυψη των ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΗΕ-ΜΘ, ΕΤΕΡ-ΜΘ, σημειώνουν πως κατά την πρόσφατη (5/11/25) συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ενημερωθήκαν ότι το κόμμα – ιδιοκτήτης του σταθμού θα είναι σε θέση να διαθέσει χρήματα από τη δόση της κρατικής επιχορήγησης, όχι αργότερα από τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου.

«Εάν, λοιπόν, έως και την ημέρα εκείνη δεν καταβληθούν δεδουλευμένα τουλάχιστον δύο μηνών, θα προχωρήσουμε σε 24ωρη απεργία την Τρίτη (11/11/25) και σε επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες στη συνέχεια», διαμηνύουν.

Και επισημαίνουν πως θα ταυτόχρονα, θα προβούν «σε περαιτέρω κινήσεις δημοσιοποίησης (συνέντευξη Τύπου, κ.α) της απαράδεκτης αυτής κατάστασης την οποία, όπως έχουμε πολλές φορές τονίσει, βιώνουμε μόνον εμείς – οι εργαζόμενοι στο “Κόκκινο” και την “Αυγή”. Κι αυτό διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνεπέστατος (και έτσι πρέπει) απέναντι σε όλους του άλλους εργαζόμενους των οποίων είναι εργοδότης».

Στην ανακοίνωσή τους σημειώνουν:

«Δεύτερον: Η άμεση καταβολή τουλάχιστον δυο μισθών, η αποκατάσταση της κανονικής μισθοδοσίας κάθε μήνα και η ανακοίνωση ενός ξεκάθαρου χρονοδιαγράμματος εξόφλησης των οφειλών προς τους εργαζόμενους αποτελούν τις τρεις “εκ των ων ουκ άνευ” προϋποθέσεις για την επαναφορά του σταθμού στις ράγες τις “κανονικότητας”. Ειδάλλως, ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εκ των πραγμάτων θα υπονομεύσει κάθε σχέδιο για ανασύνταξη και αναδιοργάνωση του «Κόκκινου» και θα καταστήσει κενό γράμμα τη διαπίστωση της Πολιτικής Γραμματείας του, πως το “Κόκκινο αποδεικνύει ότι μπορεί να καταστεί βιώσιμο”. Δεν μπορεί να υπάρξει βιωσιμότητα σε κανένα Μέσο Ενημέρωσης, εάν οι άνθρωποί του αδυνατούν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή βίο. Κι αυτός προφανώς δεν εξασφαλίζεται με απλήρωτα δεδουλευμένα μηνών – και μάλιστα πολλών.

Τρίτον: Επειδή διοχετεύθηκε στον Τύπο η ανακριβής “πληροφορία” ότι είμαστε εξοφλημένοι μέχρι και τον Σεπτέμβριο, επαναλαμβάνουμε: Μας οφείλονται τα δεδουλευμένα του Μαρτίου, του Απριλίου, του μισού Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Εν ολίγοις, από τους δέκα μήνες του 2025 που παρήλθαν, τους 4,5 δεν τους πληρωθήκαμε. Αυτή είναι η σκληρή και άβολη πραγματικότητα.

Τέταρτον: Ευχαριστούμε από καρδιάς τους προοδευτικούς ανθρώπους που στέκονται αλληλέγγυοι στον αγώνα μας με κάθε τρόπο. Είναι προφανές ότι η μάχη που δίνουμε για την προσωπική και επαγγελματική μας αξιοπρέπεια αποτελεί και μάχη για να μείνει στις επάλξεις της ενημέρωσης το “Κόκκινο”. Σύντομα θα δώσουμε στη δημοσιότητα τον ανανεωμένο κατάλογο υπογραφών συμπαράστασης στον διπλό αυτόν αγώνα που δίνουμε», καταλήγουν.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανού κατά Μουτίδου: Η hostess δεν ήταν ευγενέστατη – Λες σε καλεσμένο τρεις φορές είσαι ψεύτης

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα – …Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

«Παραδοσιακώς Ακατάλληλο»: Το ντεμπούτο της Σίας Κοσιώνη στο θεατρικό σανίδι (Video)