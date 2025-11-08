Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα – …Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

Διπλή πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης, με τρομερά ποσοστά, κατέγραψε «Το Σόι Σου», χθες βράδυ.

Η σειρά του ALPHA, που αγαπήθηκε πολύ από τους τηλεθεατές, στη δεύτερη εβδομάδα προβολής της σημείωσε πολύ υψηλά ποσοστά σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο.

«Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» εξαφάνισαν τον ανταγωνισμό στην prime time, σημειώνοντας 30,4% (35,4% στο τέταρτο 21:00 – 21:15), στο δυναμικό κοινό και 30,2% και 36% (στο ίδιο τέταρτο) στο γενικό σύνολο.

Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό ο Γιατρός σημείωσε μέσο όρο 14,6%, το GNTM 11,7%, ο Εκατομμυριούχος 11,2%, η Γη της Ελιάς 8,9%, το Hotel Elvira 4,8% και η Πίεση 1,5%.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το σόι σου – 30,4%

Ο Γιατρός – 14,6%

GNTM – 11,7%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 11,2%

Γη της Ελιάς – 8,9%

Hotel Elvira – 4,8%

Στην πίεση – 1,5%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το σόι σου – 30,2%

Γη της Ελιάς – 17,4%

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 13,9%

Ο Γιατρός – 13,8%

GNTM – 9,2%

Hotel Elvira – 6,8%

Στην πίεση – 2,2%

Διαβάστε επίσης:

«Παραδοσιακώς Ακατάλληλο»: Το ντεμπούτο της Σίας Κοσιώνη στο θεατρικό σανίδι (Video)

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου

«Δεν είναι η Γάζα, είναι τα Βορίζια!» – Εξοργισμένος ο Ευαγγελάτος με διάτρητο από σφαίρες σπίτι στο χωριό όπου έλαβε χώρα το μακελειό