search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 13:24
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2025 12:44

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα – …Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

08.11.2025 12:44
soi soy nea sezon – new

Διπλή πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης, με τρομερά ποσοστά, κατέγραψε «Το Σόι Σου», χθες βράδυ.

Η σειρά του ALPHA, που αγαπήθηκε πολύ από τους τηλεθεατές, στη δεύτερη εβδομάδα προβολής της σημείωσε πολύ υψηλά ποσοστά σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο.

«Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» εξαφάνισαν τον ανταγωνισμό στην prime time, σημειώνοντας 30,4% (35,4% στο τέταρτο 21:00 – 21:15), στο δυναμικό κοινό και 30,2% και 36% (στο ίδιο τέταρτο) στο γενικό σύνολο.

Από εκεί και πέρα, στο δυναμικό κοινό ο Γιατρός σημείωσε μέσο όρο 14,6%, το GNTM 11,7%, ο Εκατομμυριούχος 11,2%, η Γη της Ελιάς 8,9%, το Hotel Elvira 4,8% και η Πίεση 1,5%.

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Το σόι σου – 30,4%
Ο Γιατρός – 14,6%
GNTM – 11,7%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 11,2%
Γη της Ελιάς – 8,9%
Hotel Elvira – 4,8%
Στην πίεση – 1,5%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Το σόι σου – 30,2%
Γη της Ελιάς – 17,4%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 13,9%
Ο Γιατρός – 13,8%
GNTM – 9,2%
Hotel Elvira – 6,8%
Στην πίεση – 2,2%

Διαβάστε επίσης:

«Παραδοσιακώς Ακατάλληλο»: Το ντεμπούτο της Σίας Κοσιώνη στο θεατρικό σανίδι (Video)

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου

«Δεν είναι η Γάζα, είναι τα Βορίζια!» – Εξοργισμένος ο Ευαγγελάτος με διάτρητο από σφαίρες σπίτι στο χωριό όπου έλαβε χώρα το μακελειό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lina_mendoni_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αστυνομία διαδικτύου» φτιάχνει η Μενδώνη για τους υπαλλήλους του ΥΠΠΟ – Σφοδρές αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ 

alkool
ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι ψηφιακοί έλεγχοι για την προστασία ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ – Πώς θα λειτουργεί το Μητρώο

xristidou_gkletsos
LIFESTYLE

«Μου στήσατε αυτή την παγίδα»: Ο Γκλέτσος «την είπε» στη Χρηστίδου – Η απάντηση για τον καβγά με τη Μουτίδου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση: «Άχαστο» το «Σόι σου» για 2η εβδομάδα – …Σάρωσαν «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» στην prime time

syntrivi_1200x800
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στους 14 νεκρούς ο απολογισμός της συντριβής του αεροσκάφους της UPS

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

vyzantino mouseio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρατομήθηκε» από τη Μενδώνη η γενική διευθύντρια του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 13:19
lina_mendoni_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αστυνομία διαδικτύου» φτιάχνει η Μενδώνη για τους υπαλλήλους του ΥΠΠΟ – Σφοδρές αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ 

alkool
ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι ψηφιακοί έλεγχοι για την προστασία ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ – Πώς θα λειτουργεί το Μητρώο

xristidou_gkletsos
LIFESTYLE

«Μου στήσατε αυτή την παγίδα»: Ο Γκλέτσος «την είπε» στη Χρηστίδου – Η απάντηση για τον καβγά με τη Μουτίδου

1 / 3