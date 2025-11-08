Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Κακούργημα οι μπαλωθιές»
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «ΑΥΞΗΣΕΙΣ εισοδημάτων για μεσαία τάξη και νέους»
ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο: «ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗ ΣΤΑΘΕΙ ΕΜΠΟΔΙΟ Η ΤΟΥΡΚΙΑ»
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: «Επικίνδυνη εμπλοκή χωρίς τέλος σε ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους»
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «70 – 100 δισ. τα έσοδα απ;o το ελληνικό φυσικό αέριο»
ΕΣΤΙΑ: «Μίζα 50.000 ευρώ ζήτησε από τό … ΤΕΕ διευθύντρια Πολεοδομίας!»
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ και επίσημα ΑΠΕΝΑΝΤΙ στους γονείς»
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΣΜΑ»
ΚONTRA: «ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ ΓΙΑ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ»
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: «Ώρα να φεύγουν και … ΣΒΕΛΤΑ ! »
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Έξυπνοι έλεγχοι για εργασιακές παραβάσεις»
