Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Κακούργημα οι μπαλωθιές»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «ΑΥΞΗΣΕΙΣ εισοδημάτων για μεσαία τάξη και νέους»

ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο: «ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗ ΣΤΑΘΕΙ ΕΜΠΟΔΙΟ Η ΤΟΥΡΚΙΑ»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: «Επικίνδυνη εμπλοκή χωρίς τέλος σε ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους»

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «70 – 100 δισ. τα έσοδα απ;o το ελληνικό φυσικό αέριο»

ΕΣΤΙΑ: «Μίζα 50.000 ευρώ ζήτησε από τό … ΤΕΕ διευθύντρια Πολεοδομίας!»

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ και επίσημα ΑΠΕΝΑΝΤΙ στους γονείς»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΣΜΑ»

ΚONTRA: «ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ ΓΙΑ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ»

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: «Ώρα να φεύγουν και … ΣΒΕΛΤΑ ! »

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Έξυπνοι έλεγχοι για εργασιακές παραβάσεις»

