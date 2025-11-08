search
ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 09:23
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2025 07:43

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

08.11.2025 07:43
efimerides

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Κακούργημα οι μπαλωθιές»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «ΑΥΞΗΣΕΙΣ εισοδημάτων για μεσαία τάξη και νέους»

ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο: «ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗ ΣΤΑΘΕΙ ΕΜΠΟΔΙΟ Η ΤΟΥΡΚΙΑ»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: «Επικίνδυνη εμπλοκή χωρίς τέλος σε ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους»

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «70 – 100 δισ. τα έσοδα απ;o το ελληνικό φυσικό αέριο»

ΕΣΤΙΑ: «Μίζα 50.000 ευρώ ζήτησε από τό … ΤΕΕ διευθύντρια Πολεοδομίας!»

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ και επίσημα ΑΠΕΝΑΝΤΙ στους γονείς»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΣΜΑ»

ΚONTRA: «ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ ΓΙΑ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ»

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: «Ώρα να φεύγουν και … ΣΒΕΛΤΑ ! »

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Έξυπνοι έλεγχοι για εργασιακές παραβάσεις»

Διαβάστε επίσης:

«Δεν είναι η Γάζα, είναι τα Βορίζια!» – Εξοργισμένος ο Ευαγγελάτος με διάτρητο από σφαίρες σπίτι στο χωριό όπου έλαβε χώρα το μακελειό

Κορυφαία τηλεθέαση και την Πέμπτη (6/11) από τον «Άγιο έρωτα» πάλι

Ευρωπαϊκή διάκριση στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ Γιάννη Δάρρα για εκπομπή της σειράς «+άνθρωποι» της ΕΡΤ3

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ntimis_kritsas
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ντίμης Κρίτσας: Πέθανε ο άρχοντας της μόδας – Η Elizabeth Arden, το νυφικό της Καρέζη και η μυθιστορηματική ζωή του

Gaza ereipia
ΚΟΣΜΟΣ

«Μάχη» για το μέλλον της Γάζας: Γιατί οι εμπλεκόμενοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν για την ανοικοδόμησή της

kriti1
ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντία Δημογλίδου: Δύσκολο και διαρκές το στοίχημα κατά της παράνομης οπλοκατοχής στην Κρήτη (Video)

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Με την κυκλοφορία του βιβλίου επιταχύνει ρυθμούς –  Προβάδισμα στην ανασυγκρότηση της Κεντροαριστεράς παρά τα «λάθη»

AKINITA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται ψηφιακό «price map» για τα ακίνητα που θα αποκαλύπτει τις πραγματικές τιμές παντού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fisiko_aerio_simfonia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το γεωπολιτικό παιχνίδι πίσω από τα πανηγύρια: Τι σημαίνει η συμφωνία για το αμερικανικό LNG και η πραγματική επίδραση για την Ελλάδα

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

para pente
MEDIA

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» - Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.11.2025 09:22
ntimis_kritsas
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ντίμης Κρίτσας: Πέθανε ο άρχοντας της μόδας – Η Elizabeth Arden, το νυφικό της Καρέζη και η μυθιστορηματική ζωή του

Gaza ereipia
ΚΟΣΜΟΣ

«Μάχη» για το μέλλον της Γάζας: Γιατί οι εμπλεκόμενοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν για την ανοικοδόμησή της

kriti1
ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντία Δημογλίδου: Δύσκολο και διαρκές το στοίχημα κατά της παράνομης οπλοκατοχής στην Κρήτη (Video)

1 / 3