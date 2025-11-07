search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 19:46
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 18:55

Κορυφαία τηλεθέαση και την Πέμπτη (6/11) από τον «Άγιο έρωτα» πάλι

07.11.2025 18:55
agios_erotas

Είτε έχει απέναντί του Champions League είτε Europa League, όπως χθές, ο «Άγιος έρωτας» δεν κουνήθηκε από τη θέση του.

Δεύτερη επιλογή της ημέρας ήταν η σειρά «Να μ’ αγαπάς» που έχει και ρόλο lead in για τον «Άγιο έρωτα».

Το ματς Μάλμε – ΠΑΟ που έδειξε «ζωντανά» χθες ο ΑΝΤ1 ήταν τρίτο σε δημοφιλία και οριακά πήρε την πρόκριση από τον «Τροχό της τύχης» με τον οποίο είχαν ίδια τηλεθέαση, σύμφωνα με τη Nielsen, όμως τα δεύτερα δεκαδικά ψηφία έκαναν τη διαφορά.

Στη μέση της βραχείας λίστας με τις δημοφιλέστερες εκπομπές στάθηκε η «Γη της ελιάς» και στις επόμενες τρείς διαδοχικές θέσεις του Top 10 της ημέρας πλασαρίστηκαν προτάσεις του Alpha και σε συνδυασμό με τις σειρές μυθοπλασίας του prime time κάλυψε το 50% της κορυφαίας δεκάδας προγραμμάτων.

Διαβάστε επίσης:

Ευρωπαϊκή διάκριση στον δημοσιογράφο της ΕΡΤ Γιάννη Δάρρα για εκπομπή της σειράς «+άνθρωποι» της ΕΡΤ3

Νταμπλ στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha με την επίδοση της Πέμπτης (6/11)

«Όταν το Παρά 5 ξεκινά… 20 χρόνια μετά!» – Το βίντεο του Καπουτζίδη από τα γυρίσματα του επετειακού reunion

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο

astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Μπαίνουν το Σάββατο οι πρώτοι αστυνομικοί στους καταυλισμούς: Έρευνες σε σπίτια και 24ωρη παρουσία

nba-23
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σεισμός» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Έρχεται το NBA Europe – Μια ομάδα από την Αθήνα ανάμεσα στις 12 πρώτες

astynomikoi kriti- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Aνώγεια: Όταν υπογράφτηκε, πριν 20 χρόνια, διακήρυξη κατά της οπλοφορίας- οπλοχρησίας

gklifoil-theoxaris-2323
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα και ΗΠΑ υπέγραψαν διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 19:45
peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στα Σκούρτα Βοιωτίας: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε αυτοκίνητο

astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Μπαίνουν το Σάββατο οι πρώτοι αστυνομικοί στους καταυλισμούς: Έρευνες σε σπίτια και 24ωρη παρουσία

nba-23
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σεισμός» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Έρχεται το NBA Europe – Μια ομάδα από την Αθήνα ανάμεσα στις 12 πρώτες

1 / 3