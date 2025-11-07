Κορυφαία τηλεθέαση και την Πέμπτη (6/11) από τον «Άγιο έρωτα» πάλι

Είτε έχει απέναντί του Champions League είτε Europa League, όπως χθές, ο «Άγιος έρωτας» δεν κουνήθηκε από τη θέση του.

Δεύτερη επιλογή της ημέρας ήταν η σειρά «Να μ’ αγαπάς» που έχει και ρόλο lead in για τον «Άγιο έρωτα».

Το ματς Μάλμε – ΠΑΟ που έδειξε «ζωντανά» χθες ο ΑΝΤ1 ήταν τρίτο σε δημοφιλία και οριακά πήρε την πρόκριση από τον «Τροχό της τύχης» με τον οποίο είχαν ίδια τηλεθέαση, σύμφωνα με τη Nielsen, όμως τα δεύτερα δεκαδικά ψηφία έκαναν τη διαφορά.

Στη μέση της βραχείας λίστας με τις δημοφιλέστερες εκπομπές στάθηκε η «Γη της ελιάς» και στις επόμενες τρείς διαδοχικές θέσεις του Top 10 της ημέρας πλασαρίστηκαν προτάσεις του Alpha και σε συνδυασμό με τις σειρές μυθοπλασίας του prime time κάλυψε το 50% της κορυφαίας δεκάδας προγραμμάτων.

