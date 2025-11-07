Νταμπλ στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha με την επίδοση της Πέμπτης (6/11)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Για δεύτερη μέρα στη σειρά, χθες, ο Alpha διατηρήθηκε στην πρώτη θέση προτίμησης των τηλεθεατών, ισοφαρίζοντας το αντίστοιχο «διπλό» του Mega που είχε καταφέρει στην εκκίνηση της εβδομάδας.
Ελαφρά υποχώρηση στις διαστάσεις μεριδίου του Mega, σημείωσε η Nielsen, πιο αισθητή όμως ήταν εκείνη στον ΑΝΤ1 (2%) από την μία ημέρα στην επόμενη, χωρίς να παρατηρηθούν ανακατατάξεις.
Σε γενικές γραμμές επικράτησαν ανοδικές τάσεις, ακόμα και στην ΕΡΤ1.
