Νταμπλ στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha με την επίδοση της Πέμπτης (6/11)

Για δεύτερη μέρα στη σειρά, χθες, ο Alpha διατηρήθηκε στην πρώτη θέση προτίμησης των τηλεθεατών, ισοφαρίζοντας το αντίστοιχο «διπλό» του Mega που είχε καταφέρει στην εκκίνηση της εβδομάδας.

Ελαφρά υποχώρηση στις διαστάσεις μεριδίου του Mega, σημείωσε η Nielsen, πιο αισθητή όμως ήταν εκείνη στον ΑΝΤ1 (2%) από την μία ημέρα στην επόμενη, χωρίς να παρατηρηθούν ανακατατάξεις.

Σε γενικές γραμμές επικράτησαν ανοδικές τάσεις, ακόμα και στην ΕΡΤ1.

