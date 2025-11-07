YouTube: Στα μουλωχτά διέγραψε πάνω από 700 βίντεο-τεκμήρια για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ισραήλ στη Γάζα

Ένα ντοκιμαντέρ με μητέρες που επέζησαν της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα. Μια βιντεοσκοπημένη έρευνα που αποκαλύπτει τον ρόλο του Ισραήλ στη δολοφονία ενός παλαιστινιακής καταγωγής Αμερικανού δημοσιογράφου.

Ένα άλλο βίντεο που αποκαλύπτει την καταστροφή παλαιστινιακών σπιτιών από το Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Τρείς ενδεικτικές περιπτώσεις από ένα σύνολο περιεχομένου τεκμηρίων το οποίο υπερβαίνει τα 700 βίντεο-μαρτυρίες διέγραψε στις αρχές Οκτωβρίου με «διακριτικό τρόπο» το You Tube.

H «εκκαθάριση» πραγματοποιήθηκε σε λογαριασμούς που είχαν αναρτήσει το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό, μαζί με τα αρχεία των καναλιών τους στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι λογαριασμοί στο You Tube ανήκαν στις εξέχουσες παλαιστινιακές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα Al-Haq, Al Mezan Center for Human Rights και Palestinian Centre for Human Rights.

Το θέμα ανέδειξε ο μη κερδοκοσκοπικός δημοσιογραφικός οργανισμός The Intercept έπειτα από έρευνα των δημοσιογράφων Νικήτα Μαζούροφ και Τζόνα Βαλντέζ.

Ο Μαζούροφ επικεντρώνεται σε ζητήματα απορρήτου που αφορούν την προστασία πηγών, την αντιεγκληματολογία και τη διασφάλιση της απορρήτου και ο Βαλντέζ καλύπτει πολιτικά θέματα, εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Ισραήλ και Παλαιστίνη, ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κινήματα διαμαρτυρίας για κοινωνική δικαιοσύνη.

Η κίνηση αυτή- αναφέρει ο Intercept- ήρθε ως απάντηση σε μια εκστρατεία της αμερικανικής κυβέρνησης για την καταστολή της λογοδοσίας για τα φερόμενα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Τα κανάλια των παλαιστινιακών οργανώσεων στο YouTube φιλοξενούσαν ώρες βίντεο που τεκμηρίωναν και αναδείκνυαν τις φερόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την ισραηλινή κυβέρνηση στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας παλαιστινίων αμάχων.

Η επιχείρηση διαγραφής από το YouTube, μαζίμετα αρχεία των καναλιών των ανθρωπιστικών, ερμηνεύεται ως απόρροια της εκστρατεία της αμερικανικής κυβέρνησης για την καταστολή της λογοδοσίας για τα φερόμενα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

«Είμαι αρκετά σοκαρισμένη που το YouTube δείχνει τόσο υποχωρητικότητα», δήλωσε η Σάρα Λι Γουίνστον, εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης Democracy for the Arab World Now.

«Είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι το YouTube προωθεί την ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ για την απομάκρυνση των αποδεικτικών στοιχείων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα πολέμου από τη δημόσια θέα», δήλωσε η Κάθριν Γκάλαχερ, υψηλόβαθμη δικηγόρος στο Κέντρο για τα Συνταγματικά Δικαιώματα.

«Το Κογκρέσο δεν είχε την πρόθεση να επιτρέψει στον πρόεδρο να διακόψει τη ροή πληροφοριών προς το αμερικανικό κοινό και τον κόσμο – αντίθετα, οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων και βίντεο, εξαιρούνται ρητά από το νόμο που ο πρόεδρος επικαλέστηκε ως βάση για την έκδοση των κυρώσεων του Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο»,κατέληξε η Γκάλαχερ.

Το YouTube, το οποίο ανήκει στην Google, επιβεβαίωσε στο The Intercept ότι διέγραψε τους λογαριασμούς των οργανώσεων προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως άμεσο αποτέλεσμα των κυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών κατά του ΔΠΔ, έπειτα από έλεγχο.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε τις κυρώσεις κατά των οργανισμών τον Σεπτέμβριο με επιχείρημα ότι συνεργάστηκαν με το ΔΠΔ σε υποθέσεις που κατηγορούν Ισραηλινούς αξιωματούχους για εγκλήματα πολέμου.

Το κανάλι της οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Al-Haq, με έδρα τη Δυτική Όχθη, διαγράφηκε στις 3 Οκτωβρίου και ενημερώθηκε με ένα μήνυμα από το YouTube ότι «το περιεχόμενό του παραβιάζει τις οδηγίες μας», δήλωσε εκπρόσωπος της στους δημοσιογράφους του The Intercept.

Τέσσερις ημέρες αργότερα το κανάλι της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα, Al Mezan, στο YouTube τερματίστηκε ξαφνικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ανέφερε στο The Intercept, εκπρόσωπος της επισημαίνοντας πως «οι κυρώσεις των ΗΠΑ χρησιμοποιούνται για να παρακωλύσουν το έργο της λογοδοσίας για την Παλαιστίνη και να φιμώσουν τις παλαιστινιακές φωνές και τα θύματα, και αυτό έχει πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο σε τέτοιες πλατφόρμες που ενεργούν επίσης βάσει τέτοιων μέτρων για να φιμώσουν περαιτέρω τις παλαιστινιακές φωνές».

Το Παλαιστινιακό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο ο ΟΗΕ περιγράφει ως τον παλαιότερο οργανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η κίνηση του YouTube «προστατεύει τους δράστες από την λογοδοσία».

Το YouTube δεν είναι η μόνη αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας που εμποδίζει ομάδες υπεράσπισης των παλαιστινιακών δικαιωμάτων να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Ο εκπρόσωπος της Al-Haq δήλωσε ότι η Mailchimp, μια υπηρεσία λίστας αλληλογραφίας-θυγατρική της Intuit, διέγραψε επίσης τον λογαριασμό της ομάδας τον Σεπτέμβριο. Οι ερευνητές απευθύνθηκαν στην μαμά εταιρεία ζητώντας σχόλιο αλλά δεν απάντησε εγκαίρως στο αίτημα τους όπως σημειώνουν.

Το You Tube, μεταξύ άλλων πολλών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, επέδειξε αμέσως την προθυμία του να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ και του Ισραήλ.

Η θυγατρική της Google συντονίστηκε με μια εκστρατεία που οργανώθηκε από Ισραηλινούς εργαζόμενους στον τομέα της τεχνολογίας για την αφαίρεση περιεχομένου από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θεωρήθηκε επικριτικό για το Ισραήλ.

Στις ΗΠΑ δε η Google παρέδωσε κρυφά προσωπικές πληροφορίες λογαριασμών Gmail στην Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων, σε μια προσπάθεια να συλλάβει έναν φοιτητή οργανωτή φιλοπαλαιστινιακών εκδηλώσεων, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Intercept.

H έρευνα του δημοσιογραφικού οργανισμού διευρύνει κι άλλο την «εικόνα» αναφέροντας ότι «ακόμη και πριν από τη γενοκτόνο εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα, το YouTube είχε κατηγορηθεί ότι εφάρμοζε άνισα τις οδηγίες της κοινότητάς του για να λογοκρίνει τις παλαιστινιακές φωνές, ενώ δεν ασκούσε παρόμοιο έλεγχο σε φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο. Τέτοιες τάσεις συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με μια έκθεση του Wired».

