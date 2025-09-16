search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

Ερευνητές ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα –  «Υποκινητής ο Νετανιάχου»

gaza-vomvardismos

Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα και ότι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποκίνησαν τέτοιες ενέργειες, με το Ισραήλ να «απορρίπτει κατηγορηματικά» αυτή τη «μεροληπτική και ψευδή» έκθεση.

Για να στηρίξει το πόρισμά της περί γενοκτονίας, η Επιτροπή επικαλείται παραδείγματα που σχετίζονται με την έκταση των θανάτων, την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς και την καταστροφή κλινικής γονιμότητας, απηχώντας δηλώσεις οργανώσεων δικαιωμάτων και άλλων φορέων που έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα.

«Στη Γάζα συντελείται γενοκτονία», δήλωσε η Ναβί Πιλάι, επικεφαλής της Επιτροπής Έρευνας για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

«Η ευθύνη για αυτά τα φρικτά εγκλήματα βαρύνει τις ισραηλινές αρχές στα υψηλότερα κλιμάκια που έχουν ενορχηστρώσει μια εκστρατεία γενοκτονίας εδώ και σχεδόν δύο χρόνια με τη συγκεκριμένη πρόθεση της καταστροφής της παλαιστινιακής οργάνωσης στη Γάζα».

Αντιδρά το Ισραήλ

Το Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» την έκθεση της Επιτροπής. «Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή τη μεροληπτική και ψευδή έκθεση και ζητά την άμεση διάλυση αυτής της Επιτροπής Έρευνας», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επίσης απέρριψε σήμερα τα ευρήματα της Επιτροπής ως «συκοφαντικό παραλήρημα». Η έκθεση είναι «σκανδαλώδης» και «ψευδής», δήλωσε ο Ντάνιελ Μερόν στη Γενεύη.

Το Ισραήλ, που κατηγορεί την Επιτροπή ότι έχει πολιτική ατζέντα σε βάρος του Ισραήλ, έχει αρνηθεί να συνεργαστεί μαζί της.

Η 72 σελίδων νομική ανάλυση της Επιτροπής είναι το ισχυρότερο πόρισμα των Ηνωμένων Εθνών έως τώρα, αλλά το σώμα αυτό είναι ανεξάρτητο και δεν μιλά επισήμως εξ ονόματος των Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιήσει τον όρο γενοκτονία, αλλά δέχονται αυξανόμενες πιέσεις να το πράξουν.

Το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με την κατηγορία της γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη. Απορρίπτει την κατηγορία αυτή, επικαλούμενο το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα ύστερα από την πολυαίμακτη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 της Χαμάς που στοίχισε τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους ενώ 251 άνθρωποι απήχθησαν όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Ο πόλεμος στη Γάζα που ακολούθησε έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 64.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών το 1948 περί Γενοκτονίας, που υιοθετήθηκε μετά τη μαζική δολοφονία Εβραίων από τη ναζιστική Γερμανία, ορίζει τη γενοκτονία ως εγκλήματα που διαπράττονται «με πρόθεση να εξοντωθεί, στο σύνολό της ή μερικώς, μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα». Για να στοιχειοθετείται γενοκτονία, πρέπει να έχει συντελεστεί τουλάχιστον μία από πέντε ενέργειες.

ΟΗΕ: Νετανιάχου, Γκάλαντ και Χέρτσογκ υποκίνησαν τη γενοκτονία

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών διαπίστωσε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει τέσσερις από αυτές: δολοφονίες, πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης, σκόπιμη πρόκληση συνθηκών διαβίωσης που αποσκοπούσαν στην καταστροφή των Παλαιστινίων, στο σύνολό τους ή μερικώς, και επιβολή μέτρων που έχουν στόχο την αποτροπή γεννήσεων.

Ως αποδεικτικά στοιχεία επικαλείται συνεντεύξεις με θύματα, μάρτυρες, γιατρούς, επαληθευμένα έγγραφα από δημόσια διαθέσιμες πηγές και ανάλυση δορυφορικών εικόνων που έχουν συγκεντρωθεί από την έναρξη του πολέμου.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ «υποκίνησαν τη διάπραξη γενοκτονίας και ότι ισραηλινές αρχές δεν έλαβαν μέτρα» για να τους αποτρέψουν.

Η Νοτιοαφρικανή Πιλάι, που ήταν επικεφαλής δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών για τη Ρουάντα όπου πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι σκοτώθηκαν το 1994, δήλωσε ότι οι καταστάσεις είναι συγκρίσιμες. «Όταν κοιτώ τα γεγονότα στη γενοκτονία στη Ρουάντα, είναι πολύ, πολύ παρόμοια με αυτό. Αφαιρείς την ανθρώπινη ιδιότητα από τα θύματά σου. Γίνονται ζώα, και άρα, χωρίς συνείδηση, μπορείς να τα σκοτώσεις», δήλωσε.

Διαβάστε επίσης:

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
