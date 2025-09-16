«Η Γάζα καίγεται»: Ισραήλ και ΗΠΑ ολοκληρώνουν το έγκλημα – «Κραυγές» κατά Νετανιάχου από τις οικογένειες των ομήρων (videos)

Η ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου, με τις «ευλογίες» του… φιλειρηνιστή πλανητάρχη Τραμπ, ξεκίνησε από το βράδυ της Δευτέρας (15/9) το τελευταίο στάδιο της επιχείρησης για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Ο δολοφονικός ισραηλινός στρατός IDF, ξεκίνησε τη χερσαία επίθεση για την κατάληψη της ισοπεδωμένης πόλης της Γάζας, δίνοντας στο νέο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας την κωδική ονομασία «Το Άρμα του Γεδεών II».

Την ώρα που οι κάτοικοι της Γάζας δέχονται τους νέους σφοδρούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκρινε σκόπιμο να… προειδοποιήσει τη Χαμάς πως δεν διαθέτει παρά μόλις μερικές ημέρες για να αποδεχτεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, προτού αναχωρήσει για το Κατάρ όπου αναμένεται σήμερα.

«Οι Ισραηλινοί άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκεί. Θεωρούμε συνεπώς ότι έχουμε πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσει να κλειστεί συμφωνία» με τη Χαμάς, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μιλώντας όχι πλέον για «μήνες» αλλά «μερικές ημέρες», ως «εβδομάδες» το πολύ.

«Η Γάζα καίγεται. Ο στρατός πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές, κι οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς», πανηγύρισε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς μέσω X.

עזה בוערת. צה"ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה"ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור – עד להשלמת המשימה. September 16, 2025

Χθες ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την υπόσχεση πως η «ακλόνητη υποστήριξη» της χώρας του στο Ισραήλ συνεχίζεται στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να εξαλείψει τη Χαμάς, σχεδόν δυο χρόνια αφότου ξέσπασε ο καταστροφικός πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίς σήμερα οι βομβαρδισμοί ήταν εξαιρετικά σφοδροί στην πόλη της Γάζας, καταστρέφοντας πολλές κατοικίες, είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Γίνονται μαζικοί κι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας κι ο κίνδυνος δεν σταματά να αυξάνεται», είπε στο AFP ο Άχμεντ Γαζάλ, κάτοικος της μεγαλύτερης πόλης του θυλάκου.

Ο 25χρονος μίλησε για «έκρηξη που έσεισε τη γη στη συνοικία» όπου ζει λίγο μετά τις 01:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). «Έτρεξα στον δρόμο, στο σημείο που βομβαρδίστηκε», όπου «τρία διαμερίσματα» πολυκατοικίας «ισοπεδώθηκαν εντελώς» και «υπήρχαν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, ακούγονταν οι κραυγές τους», περιέγραψε.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «οι βομβαρδισμοί (συνεχίζονται) εντατικά σε όλη την πόλη» της Γάζας και «οι αριθμοί των νεκρών και των τραυματιών (συνεχίζουν) να αυξάνονται».

Κατήγγειλε «μεγάλη σφαγή», κάνοντας λόγο για «νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολυκατοικία κοντά στην πλατεία Ας Σάουα στην πόλη της Γάζας».

Η πολιτική προστασία έκανε λόγο χθες για τουλάχιστον 49 νεκρούς, οι μισοί από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους στην πόλη της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός κλιμακώνει τις επιθέσεις του καθώς έχει σκοπό να την καταλάβει.

Συνολικά από την 7η Οκτωβρίου 2023, τουλάχιστον 64.905 άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι οποίοι θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Ο διεθνής οργανισμός έχει κηρύξει τομείς της Γάζας σε κατάσταση λιμού, κάτι που αρνείται η κυβέρνηση Νετανιάχου.

«Ο Νετανιάχου θυσιάζει συνειδητά τους ομήρους»

Την ίδια ώρα που ο στρατός του Ισραήλ εισέβαλε με χερσαίες δυνάμεις στην πόλη της Γάζας (στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας) μέλη των οικογενειών των ομήρων συγκεντρώθηκαν έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στην Ιερουσαλήμ.

Οι συγγενείς πήγαν έξω από το σπίτι του Μπενιαμίν Νετανιάχου προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την απόφασή του και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο για τους ομήρους, ανακοίνωσε στη διάρκεια της νύχτας το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών.

השעה 3:00



עינב צנגאוקר, מישל אילוז, ענת אנגרסט, אופיר ברסלבסקי ועוד משפחות הביאו שמיכות ושקי שינה – כי המשטרה לא מאפשרת לבנות אוהלים בשטח – ומתכוונות לעשות פה את הלילה ואולי גם את הימים הקרובים. עינב אומרת שהם לא מתכוונים לעזוב את הכביש pic.twitter.com/PILWqyqBYw — Bar Peleg (@bar_peleg) September 16, 2025

«Η 710η νύχτα στη Γάζα μπορεί να είναι η τελευταία νύχτα στη ζωή των ομήρων που μόλις και μετά βίας επιβιώνουν, και η τελευταία νύχτα της δυνατότητας εντοπισμού και επιστροφής των πεσόντων για μια πρέπουσα ταφή. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει συνειδητά να τους θυσιάσει στον βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων, αγνοώντας πλήρως τη θέση του Αρχηγού του Επιτελείου και των αρχών ασφαλείας», τόνισαν οι οικογένειες.

Στην Ντόχα ο Μαρκ Ρούμπιο

Μετά την Ιερουσαλήμ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναχωρεί σήμερα (16/9) για τη Ντόχα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, για να «επαναβεβαιώσει την υποστήριξη» της Ουάσιγκτον στο Κατάρ μετά την ισραηλινή επιδρομή, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η επιδρομή στο Κατάρ, χώρα που συγκαταλέγεται στους μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση σε όλη την περιοχή, πυροδότησε σπάνια κριτική του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ.

Ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε χθες βράδυ δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα δώσει διαταγή να «βομβαρδιστεί ξανά το Κατάρ».

Ο Ρούμπιο έκρινε σήμερα πως το εμιράτο είναι η μόνη χώρα σε θέση να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο στη Γάζα.

Ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών σε σύνοδό τους στη Ντόχα αφιερωμένη στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κάλεσαν να «επανεξεταστούν οι διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ» και να ασκηθούν «διώξεις σε βάρος του».

Χθες βράδυ, ο αμερικανός ΥΠΕΞ συναντήθηκε στην Ιερουσαλήμ με συγγενείς ομήρων, είπε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Δεν δημοσιοποιήθηκε καμιά λεπτομέρεια για τη συνάντηση.

Κατά τον ισραηλινό στρατό, απομένουν 47 όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους θεωρείται πως είναι νεκροί 25, από το σύνολο των 251 που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η επίσκεψη του Ρούμπιο στο Ισραήλ σκοπό εν μέρει είχε να επιδειχθεί η αλληλεγγύη της Ουάσιγκτον στην ισραηλινή Νετανιάχου ενόψει συνόδου στην οποία θα συμπροεδρεύσουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία την 22η Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ, προορισμένης να προωθήσει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, στο πλάι του Ισραήλ. Η κυβέρνηση Νετανιάχου αποκλείει το ενδεχόμενο.

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο – Tι συζήτησαν

Φλόριντα: Έφηβα αγόρια διέλυσαν τη βιβλιοθήκη του σχολείου τους – Τους κατέδωσαν οι μητέρες τους (photos/videos)

Το Λουξεμβούργο αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος