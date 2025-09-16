search
Το Λουξεμβούργο αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος

16.09.2025 09:04
luxemburg new

Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Λικ Φρίντεν και ο Υπουργός Εξωτερικών Ξαβιέ Μπετέλ δήλωσαν σε κοινοβουλευτική επιτροπή ότι η χώρα τους σκοπεύει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτόν τον μήνα.

Ο Μπετέλ δήλωσε επίσης ότι θα προτείνει ένα νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο ώστε το Λουξεμβούργο να μπορέσει να λάβει περαιτέρω μέτρα, όπως κυρώσεις, σύμφωνα με όσα μετέδωσε τη Δευτέρα ο λουξεμβουργιανός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTL Letzebuerg.

Η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία θα συνδιοργανώσουν συνάντηση για την αναγνώριση της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 22 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Η Αυστραλία, ο Καναδάς, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επίσης δηλώσει ότι σκοπεύουν να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη στη συνάντηση, αν και με προϋποθέσεις.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, μέχρι τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, περίπου 147 χώρες, που αντιπροσωπεύουν το 75% των μελών του ΟΗΕ, είχαν ήδη αναγνωρίσει την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση.

