ΤΡΙΤΗ 16.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

16.09.2025 06:54

Ο Ζελένσκι ζητά «σαφή θέση» από τον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

16.09.2025 06:54
trump zelenski 7765- new

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να λάβει μια «σαφή θέση» προκειμένου να σταματήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν και να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στη βασική παρουσιάστρια διεθνών ειδήσεων του Sky News, Yalda Hakim, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες είναι να τεθούν πρώτα σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας.

Και αυτό, είπε, θα μπορούσε να συμβεί μόνο αν ο κ. Τραμπ δείξει τόλμη. Ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός, σερ Κιρ Στάρμερ, θα εστιάσει στις λεπτομέρειες που αφορούν την ασφάλεια και το μέλλον της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτήν την εβδομάδα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε:

«Ελπίζω πραγματικά ότι ο (Στάρμερ) θα μπορέσει να έχει μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Πριν τελειώσει ο πόλεμος, θέλω πραγματικά να έχουμε όλες τις συμφωνίες έτοιμες. Θέλω να… έχουμε ένα έγγραφο που θα υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και όλους τους Ευρωπαίους εταίρους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Για να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε μια σαφή θέση από τον πρόεδρο Τραμπ».

«Κάντε τον Πούτιν να φοβηθεί»

Ο κ. Ζελένσκι κάλεσε επίσης τον ηγέτη των ΗΠΑ να αναλάβει «ισχυρά προσωπικά βήματα» για να «σταματήσει τον Πούτιν», μετά τις δηλώσεις του κ. Τραμπ που προέτρεψε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και να επιβάλουν δασμούς στην Κίνα με στόχο να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα.

«Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ είναι αρκετά ισχυρές για να πάρουν δικές τους αποφάσεις», είπε. «Πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μας παράσχει συστήματα αεράμυνας σε μεγάλες ποσότητες και οι ΗΠΑ έχουν αρκετά.»

«Είμαι βέβαιος ότι οι ΗΠΑ μπορούν να επιβάλουν επαρκείς κυρώσεις ώστε να πλήξουν την ρωσική οικονομία, επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την ισχύ να κάνει τον Πούτιν να τον φοβάται.»

«Η Ευρώπη έχει ήδη επιβάλει 18 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Και αυτό που λείπει τώρα είναι ένα ισχυρό πακέτο κυρώσεων από τις ΗΠΑ.»

1 / 3