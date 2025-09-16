search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 09:31
ΚΟΣΜΟΣ

16.09.2025 07:19

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και εννέα τραυματίες από ρωσικές επιδρομές σε Ζαπορίζια και Μικολάιφ

zaporizhzhia_new
φωτογραφία αρχείου

Δύο νεκροί και τουλάχιστον εννέα τραυματίες είναι ο απολογισμός από τις νέες ρωσικές επιδρομές στις περιφέρειες Ζαπορίζια και Μικολάιφ, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματικούς.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε» κατά τη διάρκεια επιδρομής, ανέφερε ο Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην περιφέρεια Ζαπορίζια, μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έσπευσαν επιτόπου. «Ο αριθμός των τραυματιών στην εχθρική επίθεση στη Ζαπορίζια αυξήθηκε στους εννιά», πρόσθεσε σε άλλη ανάρτησή του.

Στη Μικολάιφ, ο Βιτάλι Κιμ έκανε λόγο για έναν νεκρό στη δική του περιφέρεια. «Πριν από μερικές ώρες, οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε αγρόκτημα στην κοινότητα Τσορνομόρσκα», ανέφερε. «Άνδρας, χειριστής τρακτέρ, σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν στο χωράφι», πρόσθεσε ο περιφερειάρχης μέσω Telegram, καταδικάζοντας «στοχευμένη επίθεση εναντίον αμάχων».

Το Κρεμλίνο έκρινε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο βρίσκονται σε «παύση», τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Το NATO ανακοίνωσε την Παρασκευή την έναρξη επιχείρησης για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής του πτέρυγας, μετά την είσοδο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας, που οι Ευρωπαίοι απέδωσαν στη Ρωσία.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν περί το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Το Κρεμλίνο απαιτεί μεταξύ άλλων το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματά του από περιοχές που συνεχίζει να κατέχει κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, ιδίως από την περιφέρεια Ντονέτσκ, κάτι που θεωρεί προϋπόθεση για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Η ουκρανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά τις αξιώσεις της Μόσχας.

