Με κατεπείγουσα ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Σάκης Αρναούτογλου φέρνει ακόμα μια φορά στο προσκήνιο την επικίνδυνη εξέλιξη της επιδημίας Αφθώδους Πυρετού στη Λέσβο, καταγγέλλοντας σοβαρές ευθύνες της Κυβέρνησης για καθυστερήσεις, ελλείψεις και απουσία ουσιαστικού σχεδίου αντιμετώπισης.

Τα πορίσματα της αποστολής των Ευρωπαίων κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων (EU VET Initiative) είναι αποκαλυπτικά: άγνωστη προέλευση του ιού, αδιευκρίνιστος χρόνος εισαγωγής και υψηλός κίνδυνος «σιωπηλής» διασποράς με μη εντοπισμένες εστίες.

Παράλληλα, επισημαίνεται ξεκάθαρα η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της επιτήρησης, της διαγνωστικής ικανότητας και των ανθρώπινων πόρων – στοιχεία που, όπως προκύπτει, δεν έχουν εξασφαλιστεί επαρκώς.

Ο Σάκης Αρναούτογλου υπογραμμίζει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τα στενά όρια της Λέσβου και εξελίσσεται σε δυνητική απειλή για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Κυβέρνηση απέτυχε να προλάβει και τώρα αποδεικνύεται ανίκανη να διαχειριστεί την κρίση. Χωρίς επαρκείς κτηνιατρικές υπηρεσίες, χωρίς ενισχυμένη επιτήρηση και χωρίς σαφές επιχειρησιακό σχέδιο, η νόσος βρίσκει πεδίο να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα. Οι παραγωγοί εγκαταλείπονται και η χώρα εκτίθεται», τονίζει.

Ιδιαίτερα αιχμηρός είναι για την έλλειψη πρόληψης και έγκαιρης αντίδρασης:

«Όταν οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί επισημαίνουν κενά σε προσωπικό, διαγνωστικά μέσα και βιοασφάλεια, η ευθύνη της Κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Δεν πρόκειται για μια απρόβλεπτη εξέλιξη, αλλά για αποτέλεσμα αδράνειας και ανεπαρκούς προετοιμασίας».

Με την παρέμβασή του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Άμεση επιχειρησιακή ενίσχυση της Ελλάδας με προσωπικό, εξοπλισμό και διαγνωστικές δυνατότητες, βάσει συγκεκριμένων ευρωπαϊκών εκτιμήσεων.

Ενεργοποίηση διακρατικής συνεργασίας και στήριξη από Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς άλλων κρατών-μελών για ταχεία ανάλυση δειγμάτων και αποτελεσματική ιχνηλάτηση.

Ειδικά μέτρα προστασίας για την τοπική φυλή προβάτου της Λέσβου, ως πολύτιμου γενετικού πόρου, με αυξημένη επιτήρηση, αυστηρότερα μέτρα βιοασφάλειας και στοχευμένες παρεμβάσεις, ακόμη και προληπτικό εμβολιασμό όπου απαιτείται.

«Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε παθητικά την κατάρρευση ενός ολόκληρου παραγωγικού κλάδου. Η προστασία της κτηνοτροφίας, της τοπικής οικονομίας και της δημόσιας υγείας απαιτεί άμεσες, συντονισμένες και αποτελεσματικές αποφάσεις. Η αδράνεια κοστίζει», καταλήγει.

Η παρέμβαση του κ. Αρναούτογλου αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για σοβαρή και υπεύθυνη διαχείριση της κρίσης, με τους κτηνοτρόφους της Λέσβου να βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τις συνέπειες μιας κατάστασης που θα μπορούσε – και θα έπρεπε – να έχει περιοριστεί εγκαίρως.

