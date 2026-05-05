Κυβέρνηση: Σχέδιο «ούτε-ούτε» για προανακριτική και εξεταστική – Ανασχηματισμός μετά το συνέδριο   

Το επόμενο δεκαπενθήμερο για το Μέγαρο Μαξίμου είναι μια επιχείρηση «απεμπλοκής» ή αλλιώς, για φυγή προς τα εμπρός. Στο ημερολόγιο του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχουν δυο σημαντικές ημερομηνίες, η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις 7 Μαΐου, το 16ο Συνέδριο της ΝΔ από τις 15 έως 17 Μαΐου. Και στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας να κλείσουν, όσο γίνεται πιο γρήγορα τα δικαστικά μέτωπα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, να αποσυμπιεστεί η ΚΟ μετά τον σεισμό της άρσης ασυλίας δεκατριών βουλευτών, και να βγει η παράταξη μετά το συνέδριο απερίσπαστη, με αφήγημα και ψυχολογία προεκλογικής περιόδου.

Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ η γραμμή έχει κλειδώσει. Η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική σε Λιβανό και Αραμπατζή, με το επιχείρημα ότι δεν προκύπτουν στοιχεία και αρνούμενη να ανοίξει μια νέα κοινοβουλευτική φωτιά από τη λειτουργία μιας προανακριτικής που θα την φθείρει σε καθημερινή βάση. Στο εσωτερικό της ΝΔ η λογική που κυριαρχεί πια και ίσως έχει ξανά και την υπογραφή του Μάκη Βορίδη είναι ότι η παράταξη δεν θα γίνει όμηρη των προεκλογικών σχεδιασμών του ΠΑΣΟΚ.

Αντίστοιχη ίσως είναι και η στάση στο θέμα των υποκλοπών. Η διάταξη Τζαβέλλα με την οποία δεν ανέσυρε από το αρχείο τη δικογραφία παρά το αίτημα του Μονομελούς δικαστηρίου, διευκολύνει αντικειμενικά την κυβέρνηση να επικαλείται τη Δικαιοσύνη και να αποφεύγει ένα νέο πολιτικό κύκλο γύρω από το θέμα που όπως λένε και οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που έχει το Μέγαρο Μαξίμου στα χέρια του δεν πολυενδιαφέρει την κοινή γνώμη. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει πρόταση 32 σελίδων για Εξεταστική, ωστόσο στο Μαξίμου εκτιμούν ότι αν η πρόταση χρειαστεί τους 151 σε περίπτωση που γίνει επίκληση για θέμα εθνικής ασφάλειας η πρόταση, δεν περνά.

Εκτόνωση με βουλευτές

Το εσωκομματικό μέτωπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα το διαχειριστεί στη συνεδρίαση της 7ης Μαΐου, η οποία αναβλήθηκε πρόσκαιρα για να αποσυμπιεστούν τα πνεύματα και είναι το ραντεβού στο οποίο ο πρωθυπουργός θα ακούσει τους πάντες.

Η ανοιχτή επιστολή των πέντε (Οικονόμου, Παππάς, Κατσανιώτης, Μπαραλιάκος, Ζεμπίλης) στα «Νέα», με αμφισβήτηση του επιτελικού κράτους και των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, λειτούργησε ως καμπάνα. Τις τελευταίες ώρες πραγματοποιείται ένα συστηματικό μασάζ από Χατζηδάκη, Χαρακόπουλο και τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού Θανάση Νέζη, με στόχο να μην πάρει η συνεδρίαση εκρηκτικό χαρακτήρα. Ο Μητσοτάκης ήδη συναντήθηκε με τον Κατσανιώτη, ενώ το «εντός των τειχών λύνουμε τις διαφωνίες μας» έχει επαναληφθεί κατά κόρον. Ο πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να ακούσει όλες τις παρατηρήσεις όλες τις γκρίνιες και όλες τις διαφορετικές απόψεις όμως θα θέσει και εκείνος τις κόκκινες γραμμές του. Και η κυβερνητική γραμμή είναι σαφής. Το επιτελικό κράτος δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση, ο ρόλος του βουλευτή ωστόσο θα ενισχυθεί με μεγαλύτερη συμμετοχή στην προετοιμασία των νομοσχεδίων και στις αποφάσεις στρατηγικού σχεδιασμού.

Από εκεί και πέρα, το συνέδριο της Πειραιώς έχει φορτιστεί ήδη ως «συνέδριο επανεκκίνησης». Η Ατζέντα 2030, η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και η εικόνα συσπείρωσης γύρω στον πρωθυπουργό, με την ευχή Μπακογιάννη για παρουσία Καραμανλή να διατηρείται ζωντανή, είναι τα συστατικά της προσπάθειας. Συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού αναφέρει ότι ο κύριος Καραμανλής δεν έχει λάβει ακόμα την τελική του απόφαση για το αν θα παραστεί ή όχι στο συνέδριο με πιο πιθανό όμως αυτή τη στιγμή να επικρατεί το όχι. Αν και η διαχείριση ενός όχι του Καραμανλή δεν είναι μία εύκολη υπόθεση λίγες μέρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο εντούτοις και γι’ αυτό το όχι η κυβέρνηση θα αναπτύξει την επιχειρηματολογία της περιμένοντας ωστόσο προς το παρόν την τελική απόφαση του πρώην πρωθυπουργού.

Οι δημοσκοπήσεις

Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η Marc για το Πρώτο Θέμα δίνει τη Νέα Δημοκρατία στη εκτίμηση ψήφου 32,2% σε εκτίμηση, ενώ η opinion poll χθες έδωσε εκτίμηση 31,2% μειωμένη κατά 1,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα διορθωμένη ωστόσο, μια και ο Ζαχαρίας Ζούπης ανέφερε στο action 24 ότι η πτώση ήταν μεγαλύτερη στην κορύφωση των θεμάτων και Λαζαρίδη, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών μέτρων και την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα. Στο Μαξίμου ποντάρουν ότι μετά το συνέδριο και την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων Τσίπρα και Καρυστανιανού θα γίνει ακόμη πιο ορατό ότι το μοναδικό, που έχει κυβερνητική πρόταση και προοπτική διακυβέρνησης θα είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Αν ο σχεδιασμός της κυβέρνησης πετύχει και όλα λειτουργήσουν ευνοϊκά για το κυβερνών κόμμα αμέσως μετά το συνέδριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει στον τελευταίο ανασχηματισμό των εκλογών. Εκεί θα χρησιμοποιηθούν εφεδρείες βουλευτές που ενδεχομένως δεν έχουν δει μέχρι στιγμής υπουργικό έδρανο, η ανάγκη να εκπροσωπηθούν οι περισσότερες περιφέρειες της χώρας στην νέα κυβέρνηση, αλλά και το μήνυμα του πρωθυπουργού ότι άκουσε το sos των βουλευτών και τα παράπονά τους και ότι θα δώσουν όλοι μαζί δύσκολο αγώνα για την επίτευξη της νίκης σε μια τρίτη εκλογική αναμέτρηση.

