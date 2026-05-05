ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 09:30
05.05.2026 08:47

Νέα «πυρά» Καστανίδη κατά Ανδρουλάκη: Καταγγέλει απειλές σε οργανώσεις για να μην είναι ομιλητής

05.05.2026 08:47
Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η «σύρραξη» μεταξύ του αποχωρήσαντος από το ΠΑΣΟΚ Χάρη Καστανίδη και του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη.

Μετά τα όσα είπε για το θέμα ο Ν. Ανδρουλάκης, ο Χ. Καστανίδης αντεπιτέθηκε μέσω ΣΚΑΪ και κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και συνεργάτες του για ενέργειες που τον εξώθησαν στην αποχώρηση, μιλώντας, μάλιστα, για «επεμβάσεις» και «απειλές» σε οργανώσεις, με σκοπό να μην προσκληθεί ο ίδιος ως ομιλητής. «Μετά από τις εκλογές του 2023 και ύστερα, παρότι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, δεν κλήθηκα ποτέ για να αναλάβω παρουσίαση θέσεων του κινήματος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Χ. Καστανίδης, επίσης, υποστήριξε ότι «πρώτον, δεν με απομάκρυνε ο Σημίτης, το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός Μεταφορών καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση της τότε κυβέρνησης από αυτό που είχε συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες. Δεύτερον, το 2012 διαγράφηκαν 31 βουλευτές τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου για το Μνημόνιο. Ενώ είχε συμφωνηθεί ότι θα υπήρχε εσωτερική συζήτηση στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, παραβιάστηκε η συμφωνία και υπεγράφη το Μνημόνιο την ώρα που δήλωνε ο Τόμσεν ότι αυτό θα επιβάρυνε το χρέος».

Ο πρώην υπουργός ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι δεν φεύγει από το ΠΑΣΟΚ, αλλά «από το κόμμα Ανδρουλάκη», τονίζοντας πως όταν μετά τις ευρωεκλογές του 2024 τέθηκε θέμα ηγεσίας στη Χαριλάου Τρικούπη, εκείνος δεν ανήκε σε αυτήν την κατηγορία που αμφισβήτησαν τον πρόεδρο, παρότι «αποκλεισμένος από το κόμμα», ενώ απέκλεισε συνεργασία με άλλο σχηματισμό, λέγοντας ότι «θα παραμείνω στην πολιτική ζωή του τόπου μόνος, πολλές φορές έχω πάρει μοναχικές αποφάσεις».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει ότι ο Χ. Καστανίδης «με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί στον Κώστα Σημίτη και τον Ανδρέα Παπανδρέου, για αυτό και τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου και τον απέπεμψε ο Κώστας Σημίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ επί προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου. Σε αυτή τη στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τις ηγεσίες τους είναι συνεπής».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

