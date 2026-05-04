Ο Χάρης Δούκας τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς»

Τιμητική διάκριση για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς» απένειμε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, σε ειδική τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηνών, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε:«Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει αναδείξει με μοναδικό τρόπο τη βαθιά σύνδεση μεταξύ πολιτισμού, περιβάλλοντος και ανθρώπου. Με συνέπεια και διορατικότητα, έχει υπερασπιστεί όχι μόνο τα μνημεία της πίστης και της ιστορίας, αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Ξεχωριστή σημασία έχουν οι πρωτοβουλίες διαθρησκευτικού διαλόγουτου Παναγιώτατου, όπου η προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τίθεται ως κοινός τόπος συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών. Αυτές οι δράσεις συγκροτούν ένα ενιαίο όραμα, που όλοι συμμεριζόμαστε. Η πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον είναι αλληλένδετες εκφράσεις της ανθρώπινης παρουσίας στον κόσμο. Γι’ αυτό και η διεθνής κοινότητα τον αποκαλεί «Πράσινο Πατριάρχη», γιατί με το παράδειγμά του, τη δράση του, μετέτρεψε μια ηθική αρχή σε παγκόσμιο κίνημα συνείδησης. Σήμερα στο πρόσωπόσας, τιμούμε έναν τρόπο σκέψης και δράσης που μας καλεί να δούμε τον κόσμο πιο ολιστικά, πιο υπεύθυνα, πιο ανθρώπινα».

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σημείωσε: «Αἱπρωτοβουλίαι τοῦ ΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείου διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦπεριβάλλοντος εἶναι εὐρύτατα γνωσταί. Καυχώμεθα διά τόγεγονός ὅτι πρώτη ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαἀνέδειξε τάς οἰκοφιλικάς ἀρχάς καί παραδόσεις τοῦΧριστιανισμοῦ. Ἡ ἐκμετάλλευσις καί ἡ καταστροφή τῆςκτίσεως δέν εἶναι μόνον ἁμάρτημα κατά τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί κατά τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναιἀδιανόητον νά ἐνδιαφερώμεθα διά τόν ἄνθρωπον καί νάκαταστρέφωμεν τόν «οἶκον» του, καί ἀντιστρόφως. Προστασία τῆς φύσεως καί ἔμπρακτος σεβασμός τοῦσυνανθρώπου εἶναι δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος, στάσεις ἀλληλένδετοι καί ἀδιαίρετοι. Μέ αὐτάς τάςσκέψεις καί τά αἰσθήματα, εὐχαριστοῦμεν ἅπαξ ἔτιἐγκαρδίως, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἐντιμοτάτου και αγαπητού κυρίου Δημάρχου, τόν ἱστορικόν ΔῆμονἈθηναίων διά τήν ἀπονομήν τῆς τιμητικῆς διακρίσεως «Προστασία τῆς Περιβαλλοντικῆς Κληρονομιᾶς» εἰς τόταπεινόν πρόσωπόν μας και συγχαίρομεν τούς φιλοτεχνήσαντας τό μετάλλιον, ἐκφράζοντες δέ τήν χαράνμας διά τήν πρόφρονα τιμητικήν παρουσίαν πάντων ὑμῶν, σᾶς μεταφέρομεν τήν εὐλογίαν τῆς Ἁγίας τοῦ ΧριστοῦΜεγάλης Ἐκκλησίας καί ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς καί ἐπίτούς ἠγαπημένους σας τήν χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦἈναστάντος Χριστοῦ».

Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Δημαρχείο Αθηνών

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο, στην κεντρική είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν στο γραφείο του Δημάρχου, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων απέδιδε τιμές.

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνοδευόταν από τον Πανοσιολογιώτατο Μ. Εκκλησιάρχη κ. Αέτιο, Διευθυντή του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου και τον κ. Νικόλαο Παπαχρήστου, Διευθυντή Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος Β’ συνοδευόταν από τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Εμμανουήλ Παπαμικρούλης – Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο και τον Ιερολογιώτατο Αρχιδιάκονο π. Δημήτριο Φωκιανό.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στο γραφείου του Δημάρχου ακολούθησε ανταλλαγή δώρων. Αμέσως μετά ξεκίνησε η τελετή με τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων να ψέλνει τον Αναστάσιμο Ύμνο-«Χριστός Ανέστη».

Κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο, τον Παναγιώτατο συνόδευαν οι: ΣεβασμιώτατοςΜητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής του εν Αθήναις Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριάρχη, ΣεβασμιώτατοςΜητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ. Ναθαήλ, ο Πανοσιολογιώτατος Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, Πανοσιολογιώτατος Δευτερεύων κ. Βαρνάβας,Εντιμολογιώτατος Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, Διευθυντής του Α’ Πατριαρχικού Γραφείου, Εντιμολογιώτατος κ. Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Εντιμολογιώτατος κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, Γραμματεύς του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Τιμητική Διάκριση για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς»

Ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η τιμητική αυτή διάκριση απονέμεται σε εξέχουσες προσωπικότητες, θεσμούς ή οργανισμούς ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, που έχουν επιδείξει καινοτόμο έργο και πλούσια δράση στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και γενικότερα της προώθησης πράσινων πρωτοβουλιών.

Το μετάλλιο για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς» του Δήμου Αθηναίων έχει φιλοτεχνηθεί από την Ελευθερία Παπαδουράκη, τελειόφοιτη της

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Αποτυπώνει με σύγχρονη,

λιτή, εικαστική γλώσσα τη συνύπαρξη του αστικού και του φυσικού τοπίου, μέσα

από γεωμετρικές φόρμες που συνθέτουν μια αρμονική εικόνα πόλης και φύσης.

Το κυκλικό του σχήμα παραπέμπει στην έννοια της συνέχειας και της ισορροπίας, ενώ τα ανάγλυφα στοιχεία του-φυτικά μοτίβα, αρχιτεκτονικές γραμμές και κυματισμοί-συμβολίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαρκή ροή της ζωής.

Κατασκευασμένο ως μοναδικό έργο, το μετάλλιο λειτουργεί όχι μόνο ως τιμητική διάκριση αλλά και ως ισχυρό σύμβολο της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, εκφράζοντας τη δέσμευση για ένα πιο πράσινο και ανθεκτικό μέλλον.

Μητσοτάκης από Κολλέγιο Αθηνών: Τεράστια η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης για το μέλλον της εκπαίδευσης












