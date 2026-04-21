Χάρης Δούκας: «Χτίζουμε συνεργασίες για μια πιο πράσινη πόλη» – Το μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων στον Αλβέρτο του Μονακό

Το μετάλλιο του Δήμου Αθηναίων απένειμε ο Χάρης Δούκας στον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό για την προσφορά του στο περιβάλλον.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων σε ανάρτησή του, με την απονομή του μεταλλίου στον Αλβέρτο, «αναγνωρίσαμε έναν διεθνή σύμμαχο της βιωσιμότητας, της επιστημονικής γνώσης και της κοινής δράσης απέναντι στην κλιματική κρίση».

Η Μεσόγειος μας ενώνει, τόνισε ο Χάρης Δούκας και η προστασία της είναι κοινή ευθύνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

«Η Μεσόγειος μάς ενώνει. Και η προστασία της είναι κοινή ευθύνη.

Η Αθήνα τίμησε τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό για την προσφορά του στο περιβάλλον.

Με την απονομή του Μεταλλίου του Δήμου Αθηναίων στο Δημαρχείο, αναγνωρίσαμε έναν διεθνή σύμμαχο της βιωσιμότητας, της επιστημονικής γνώσης και της κοινής δράσης απέναντι στην κλιματική κρίση.

Η Αθήνα προχωρά με σχέδιο για μια πιο πράσινη, ανθεκτική και βιώσιμη πόλη, χτίζοντας συνεργασίες που φέρνουν πραγματικό αποτέλεσμα».

