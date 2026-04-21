ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 12:31
21.04.2026 10:57

Στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται αυτή την ώρα ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό.

Τον Αλβέρτο συνοδεύουν συνεργάτες του ενώ στο τραπέζι μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κάθισε ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την υπεύθυνη διαχείριση και προστασία των ωκεανών και των θαλασσών.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό για την δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).

Τον Αλβέρτο »υποδέχτηκε» στα σκαλοπάτια του Μεγάρου Μαξίμου και ο Πίνατ.

