Στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται αυτή την ώρα ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό.
Τον Αλβέρτο συνοδεύουν συνεργάτες του ενώ στο τραπέζι μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κάθισε ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την υπεύθυνη διαχείριση και προστασία των ωκεανών και των θαλασσών.
Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό για την δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).
Τον Αλβέρτο »υποδέχτηκε» στα σκαλοπάτια του Μεγάρου Μαξίμου και ο Πίνατ.
