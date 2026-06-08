Μέση Ανατολή: «Τσίμπησε» το πετρέλαιο μετά τη νέα ανάφλεξη – Αυξήσεις πάνω από 3%

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα εν μέσω της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν και το Ισραήλ αντάλλαξαν πυραυλικές επιθέσεις, προκαλώντας ανησυχίες για την ευθραυστότητα της εκεχειρίας και την επέκταση της σύγκρουσης.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent για τον Ιούλιο σημείωσαν άνοδο 3,18% στα 96,05 δολάρια ανά βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate για τον Αύγουστο σημείωσαν άνοδο 3,46% στα 93,67 δολάρια ανά βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χτύπησε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, τη Δευτέρα, ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις σε ανάρτησή τους στο X. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε αφότου το Ισραήλ χτυπήθηκε από ιρανικό πύραυλο για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχειρίας, ανέφερε ο Λευκός Οίκος στο MS NOW. Οι πυραυλικές επιθέσεις «σίγουρα δεν θα βοηθήσουν τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News την Κυριακή.

«Μια συμφωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ δεν είναι πλέον εφικτή σε αυτό το στάδιο», δήλωσε στο MS NOW Ιρανός αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σε ανάρτηση στο X, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι ο «ναυτικός αποκλεισμός και η παραβίαση των συμφωνιών σχετικά με τον Λίβανο» από τις ΗΠΑ θα αποτελούσαν παραβιάσεις της εκεχειρίας. Οι βάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ και του καθεστώτος στην περιοχή αποτελούν πλέον «νόμιμους στόχους» λόγω του τρέχοντος αποκλεισμού από τις ΗΠΑ καθώς και των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο, πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε να αυξήσει τους στόχους κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα από τον Ιούλιο, σύμφωνα με δήλωση του Οργανισμού, καθιστώντας την παρούσα την τέταρτη έγκριση αύξησης των ποσοστώσεων παραγωγής πετρελαίου από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ. Η αύξηση αυτή είναι αντίστοιχη με εκείνη του Ιουνίου, η οποία είχε μειωθεί από τις μηνιαίες αυξήσεις των 206.000 βαρελιών την ημέρα που είχαν σημειωθεί τον Μάιο και τον Απρίλιο, λόγω της αποχώρησης των ΗΑΕ από τον οργανισμό.

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