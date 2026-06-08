Ακίνητα: Από κόσκινο 5.900 υποθέσεις για μεταβιβάσεις, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές – Καλπάζει η αγορά 

Τα κρατικά έσοδα από μεταβιβάσεις ακινήτων αυξάνονται με διψήφιο ρυθμό, όμως η πραγματικότητα για χιλιάδες πολίτες που αναζητούν κατοικία γίνεται ολοένα δυσκολότερη. Η άνθηση της κτηματαγοράς φαίνεται ότι δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε ευκολότερη πρόσβαση στη στέγη.

Και μπορεί τα στοιχεία της ΑΑΔΕ να δείχνουν ότι η αγορά ακινήτων διατηρεί ισχυρή δυναμική και το Δημόσιο να εισπράττει ολοένα περισσότερους φόρους από μεταβιβάσεις, όμως πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια λιγότερο αισιόδοξη εικόνα. Την ώρα που οι συναλλαγές αυξάνονται και οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, η εύρεση προσιτής κατοικίας μετατρέπεται σε όλο και μεγαλύτερο πονοκέφαλο για νοικοκυριά και νέους ανθρώπους.

Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου δείχνουν ότι τα έσοδα από φόρους μεταβίβασης ακινήτων αυξήθηκαν κατά 14,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας τα 149,37 εκατ. ευρώ. Μόνο τον Μάρτιο, οι εισπράξεις από αγοραπωλησίες κτιρίων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων ξεπέρασαν τα 52 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση άνω του 20%.

Για την κυβέρνηση, τα στοιχεία αυτά μπορούν να παρουσιαστούν ως ένδειξη ανθεκτικότητας της αγοράς. Ωστόσο, αρκετοί παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν σημαίνει απαραίτητα και περισσότερες συναλλαγές. Σε πολλές περιπτώσεις αντανακλά και τη συνεχή άνοδο των αξιών, οι οποίες ανεβάζουν αυτόματα και τους φόρους που καταβάλλονται στο Δημόσιο.

Το ενδιαφέρον παραμένει έντονο τόσο για κατοικίες όσο και για οικόπεδα και αγροτεμάχια, ενώ αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται και στις γονικές παροχές. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμού εξακολουθεί να λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εντός της οικογένειας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από δωρεές και γονικές παροχές αυξήθηκαν κατά 35% τον Μάρτιο σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκαν και οι κληρονομιές, επιβεβαιώνοντας ότι όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες επιλέγουν να τακτοποιήσουν εγκαίρως περιουσιακά ζητήματα αξιοποιώντας το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο.

Την ίδια στιγμή, όμως, η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να βαθαίνει. Τα ενοίκια παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σε πολλές περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των μεγάλων αστικών κέντρων, ενώ η προσφορά διαθέσιμων κατοικιών παραμένει περιορισμένη. Με άλλα λόγια, η αγορά ακινήτων «ανθίζει», αλλά όχι απαραίτητα προς όφελος εκείνων που αναζητούν σπίτι για να ζήσουν.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η φορολογική διοίκηση ετοιμάζεται να περάσει από ελεγκτικό κόσκινο περίπου 5.900 υποθέσεις που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων, δωρεές, γονικές παροχές, κληρονομιές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9. Στο στόχαστρο βρίσκονται υποθέσεις πρώτης κατοικίας, αφορολόγητες γονικές παροχές μεγάλων ποσών αλλά και μεταβιβάσεις σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος.

Η εικόνα που διαμορφώνεται έχει μια αντίφαση: από τη μία πλευρά το κράτος εισπράττει περισσότερα από την κτηματαγορά και οι μεταβιβάσεις διατηρούν υψηλό ρυθμό. Από την άλλη, το βασικό κοινωνικό πρόβλημα που συνδέεται με την κατοικία παραμένει άλυτο. Και όσο οι τιμές αγοράς και ενοικίασης συνεχίζουν να ανεβαίνουν, οι θετικές επιδόσεις των φορολογικών εσόδων δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν από μόνες τους επιτυχία για την πραγματική οικονομία και τα νοικοκυριά.

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