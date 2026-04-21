Mητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους

Μήνυμα για την 21η Απριλίου και τη «σκοτεινή επέτειο» της δικτατορίας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σήμερα η πατρίδα τιμά εκείνους που αντιστάθηκαν στη χούντα», ανέφερε, σημειώνοντας πως «τα αγαθά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού δεν είναι ποτέ αυτονόητα ή δεδομένα», χαρακτηρίζοντας ως «σύγχρονες απειλές» απέναντί τους «τον φτηνό λαϊκισμό του ψέματος και τη δημαγωγία των εύκολων συνθημάτων».

Με φόντο την εν λόγω ημέρα και απέναντί της «αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως στόχος είναι να χτιστεί «μέρα με την ημέρα» η «περήφανη Ελλάδα του 2030».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη «σκοτεινή επέτειο» της δικτατορίας

Πριν από 59 χρόνια, τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου, επίορκοι αξιωματικοί κατέλυσαν τη Δημοκρατία, εγκαθιστώντας μια επταετή τυραννία που άφησε βαθιές πληγές στον τόπο. Σήμερα η πατρίδα τιμά εκείνους που αντιστάθηκαν στη χούντα. Και απαντά σε εκείνη την οδυνηρή εμπειρία, βιώνοντας και αξιοποιώντας την πιο μακρά περίοδο ομαλότητας και προόδου στη σύγχρονη Ιστορία μας.

Παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον και τα εσωτερικά προβλήματα που έρχονται από το παρελθόν, η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Γνωρίζοντας, όμως, καλά ότι τα αγαθά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού δεν είναι ποτέ αυτονόητα ή δεδομένα.

Με τον φτηνό λαϊκισμό του ψέματος και τη δημαγωγία των εύκολων συνθημάτων να αποτελούν τις σύγχρονες απειλές εναντίον τους.

Στη σκοτεινή επέτειο, λοιπόν, αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους. Στον δρόμο της ενότητας και της σταθερότητας.

Της Δικαιοσύνης και της ανάπτυξης. Της Ευρώπης, του εκσυγχρονισμού και της κοινωνικής συνοχής. Σε μία προσπάθεια να ξεπερνούμε λάθη και αστοχίες. Ώστε με γνώση, σχέδιο και τόλμη να χτίζουμε, μέρα με την ημέρα, την περήφανη Ελλάδα του 2030.

Διαβάστε επίσης

«Πώς έγινε μπλε η Κρήτη;» αναρωτιέται τώρα ο Κώστας Αρβανίτης και… σοβαρολογεί (μάλλον) – «Ήταν πειραγμένες οι εκλογές του 2023»

Ο πρώην Σπαρτιάτης Κατσιβαρδάς λέει ότι θα ήταν «ευχής έργον» να πάει στη Νέα Δημοκρατία

Ο Λαζαρίδης «κατέβασε» το retweet για την Μπακογιάννη μετά το άδειασμα από Μαρινάκη