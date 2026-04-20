ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 19:01
Ο Λαζαρίδης «κατέβασε» το retweet για την Μπακογιάννη μετά το άδειασμα από Μαρινάκη

lazaridis 88- new

«Εξαφανίστηκε» το retweet που είχε κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης σε δημοσίευση που προέτρεπε την Ντόρα Μπακογιάννη «να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της», μετά το… τράβηγμα του αυτιού του πρώην πλέον υφυπουργού από το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο βουλευτής Καβάλας «κατέβασε» το retweet, όπως έκανε γνωστό και ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Ήταν ατυχέστατη η συγκεκριμένη κοινοποίηση αυτής της ανάρτησης, λάθος κίνηση, ξεκάθαρα και αυτονοήτως κατέβηκε από το προφίλ του κ. Λαζαρίδη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε περαιτέρω ζήτημα. Εντάξει, νομίζω ότι όλο αυτό έγινε λόγω και της πίεσης εκείνων των ωρών και των ημερών, το κατάλαβε και ο ίδιος και πήρε πίσω αυτή την κοινοποίηση, αναδημοσίευση, εν πάση περιπτώσει, όπως σωστά είπατε» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συμπλήρωσε:

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν να σχολιάσουμε αν είναι ούτε λογικό, ούτε επιτρέπεται, σε επίπεδο εννοώ εσωκομματικής τάξης και σεβασμού, να στοχοποιούνται πρόσωπα όπως η κ. Μπακογιάννη ή οποιοσδήποτε άλλος έχει μία τέτοια διαδρομή και μάλιστα με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Θεωρείται λήξαν το θέμα και αναγνωρίζεται το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Λαζαρίδης πήρε πίσω αυτή την ανάρτηση», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αν αυτό δεν είναι μεγαλοπρεπές άδειασμα…

google_news_icon

tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
amvrosios skilos 66- new
Tileorasi
amy winehouse
Pope-Leon
oropos_lewforeio
dimitris_markopoulos_new
syrigos portosalte (1)
kovesi
pliromi-kinito-karta
tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
