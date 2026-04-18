ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 23:48
18.04.2026 22:39

Ο Λαζαρίδης επικρότησε ανάρτηση που ειρωνευόταν προσβλητικά την Μπακογιάννη

Βεντέτα – καίτοι δεν είναι και η πιο φρόνιμη συμπεριφορά σε αυτές τις συνθήκες- ανοίγει ο Μακάριος Λαζαρίδης με την Ντόρα Μπακογιάννη.

Προφανώς δεν συγχωρεί στην έμπειρη βουλευτή τη δήλωσή της, που αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για την αποπομπή του από την κυβέρνηση.

Έτσι, το βράδυ του Σαββάτου, ο αποπεμφθείς από την κυβέρνηση βουλευτής Καβάλας, έκανε κοινοποίηση – άρα το υιοθέτησε ένθερμα – ένα σχόλιο χρήστη του διαδικτύου, ο οποίος στρεφόταν κατά της κυρίας Μπακογιάννη με ιταμό τρόπο και ειρωνική διάθεση.

Το σχόλιο αυτό επέκρινε τη «φοβική κυβέρνηση» που απομάκρυνε έναν υπουργό υποκύπτοντας στις απαιτήσεις της Αριστεράς και της… Κοβέσι, αλλά καλούσε υποτιμητικά την κυρία Μπακογιάννη… «να φάει κανά σοκολατάκι και να ασχοληθεί με τα εγγονάκια της».

Ε, αυτό το σχόλιο, που κινείται στα όρια του σεξισμού, το διέδωσε και ο κ. Λαζαρίδης!

Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

