Παύλος Πολάκης: Το σχόλιο για την παραίτηση Λαζαρίδη, η «νίκη» και το «χαστούκι»

Με νέα ανάρτηση επέστρεψε στo Facebook ο Παύλος Πολάκης για την υπόθεση Λαζαρίδη.

Αναφερόμενος στην παραίτηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως κάνει ένα βίντεο στη «διαδρομή από Χανιά για Σφακιά στο πανέμορφο οροπέδιο του Ασκύφου γιατί μόλις του έστειλαν μήνυμα ότι παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης».

Αφού επανέλαβε όσα είχε πει τις τελευταίες ημέρες για τους διορισμούς του Μακάριου Λαζαρίδη, ο Παύλος Πολάκης υπογράμμισε: «Το σημερινό είναι μια νίκη και ένα χαστούκι στο παρακράτος και την ψευτοαριστεία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«ΝΙΩΘΩ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ και προσωπικά και για τον ΤΟΜΕΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που διευθύνω!!», πρόσθεσε.

