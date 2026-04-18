Ο Κασσελάκης ζητά αποπομπή του Κυρανάκη για σεξιστική συμπεριφορά στην Καραμήτρου

Την αποπομπή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη από την κυβέρνηση ζητά ο Στέφανος Κασσελάκης, καταγγέλοντας σεξιστική συμπεριφορά προς τη δημοσιογράφο Μίνα Καραμήτρου.

«Χθες το μεσημέρι στο OPEN έζησα μια απίστευτη σκηνή, ως απλώς παρατηρητής καθώς είχα φτάσει στην ώρα μου στον σταθμό και είχε καθυστερήσει η εκπομπή. Είδα τον Υπουργό Μεταφορών, τον κ. Κυρανάκη, έναν νέο άνθρωπο, μόλις ενός έτους μεγαλύτερο από μένα, να μιλάει με τον χειρότερο τρόπο, με έναν σεξιστικό τρόπο, προς την δημοσιογράφο Μίνα Καραμήτρου», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορώ να παραμείνω σιωπηλός, δεν μπορώ να βλέπω τέτοια κατάχρηση εξουσίας από έναν υπουργό μπροστά σε μια δημοσιογράφο η οποία κάνει το επάγγελμα της εξαιρετικά καλά. Μιλάμε για μια λεκτική επίθεση με βαθιά σεξιστικό χαρακτήρα ενάντια σε μια γυναίκα δημοσιογράφο η οποία κάνει τη δουλειά της εξαιρετικά καλά. Με τον κ. Κυρανάκη να κατηγορεί live, μάλιστα, τους μορφασμούς της. Ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, ενάντια σε μια άλλη γυναίκα, τότε που εγώ τον έδιωξα από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε ο πρόεδρος των «Δημοκρατών».

Ο Στέφανος Κασσελάκης υποστηρίζει ότι είδε off camera τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να μιλά απαξιωτικά στη δημοσιογράφο και να χτυπά το χέρι του στο τραπέζι. «Μετά τις φωνές του υπουργού και την ειρωνεία περί μορφασμών της Μίνας Καραμήτρου στον αέρα, ακολούθησαν αυτά off-camera κατά τη διάρκεια σύνδεσης με τη Βουλή:

Τι ύφος είναι αυτό;

Μην απαξιώνεις μην απαξιώνεις

Είσαι δημοσιογράφος…

Είμαι φιλοξενούμενος σου

Σεβάσου τον φιλοξενούμενο σου

Έχει κυβέρνηση, έχει κυβέρνηση!

Μήπως δεν θες να μιλάμε;

Άιντε

Τα παραπάνω απηύθυνε ο κ. Κυρανάκης χτυπώντας το χέρι του στο τραπέζι προς την κα. Καραμήτρου, η οποία τον παρακαλούσε να σταματήσει».

«Αυτή είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που ο κ. Κυρανάκης κάνει σεξιστική επίθεση. Υπενθυμίζω όσα είπε στη βουλευτή Πέτη Πέρκα: “Μην τσιρίζετε… Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας κυρία μου.” Φτάνει πια! Κύριε Μητσοτάκη: πόσες φορές ακόμα πρέπει να προσβάλει γυναίκα ο υπουργός σας για να τον αποπέμψετε;», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης.

