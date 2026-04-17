ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 16:03
«Φόρτωσε» ο Φάμελλος με τον Γεωργιάδη για την κόντρα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία και ζητά την αποπομπή του

Στα άκρα πάει φαίνεται η πολιτική σύγκρουση με επίκεντρο την αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας από τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος εξερράγη με τις δηλώσεις του υπουργού και ζητά την αποπομπή του από την κυβέρνηση.

Η δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ οξεία και ευθύβολη, ανοίγει για τα καλά μέτωπο με τον κ. Γεωργιάδη.

Λέει ο κ. Φάμελλος:

«Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, ο θρασύς και αμετροεπής Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτήρισε “επίθεση στη Δημοκρατία” τη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, στοχοποιώντας την επειδή κάνει τη δουλειά της και ομολογώντας παράλληλα την ενοχή τους.

Από την άλλη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παρότι από τη μία είπε ότι συμμερίζεται τα όσα είπε ο υπουργός Υγείας, δήλωσε πως σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν πρέπει να στραφεί κατά της Δικαιοσύνης.

Ε λοιπόν, ή το ένα ισχύει ή το άλλο.

Αν ο κ. Μητσοτάκης διαφωνεί με όσα λέει ο υπουργός του, πρέπει να τον διώξει σήμερα.

Αν συμφωνεί, τότε είναι χειρότερος από αυτόν και είναι αυτός επικίνδυνος για τη Δημοκρατία.

Γιατί επικίνδυνοι για τη Δημοκρατία δεν είναι όσοι ερευνούν και κάνουν τη δουλειά τους, αλλά όσοι φοβούνται την έρευνα επειδή έχουν στήσει ένα παρακρατικό καθεστώς και θέλουν να φιμώσουν τη Δικαιοσύνη».

