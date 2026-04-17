ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 11:40
Καθημερινό το σφυροκόπημα του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη  

Απρόθυμο να… ξεχάσει την υπόθεση Μακάριου Λαζαρίδη είναι το ΠΑΣΟΚ. Όπως φαίνεται, θα συνεχίσει να βάζει το θέμα αυτό ψηλά στην ατζέντα. Ζητώντας φυσικά την αποπομπή του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Βέβαια, κατά τη συνήθη πρακτική, όταν η αντιπολίτευση πιέζει για κάτι την κυβέρνηση, τότε η κυβέρνηση δύσκολα το κάνει, ακόμα κι αν θέλει να το… κάνει!

Πάντως το πρωί της Παρασκευής η Χαριλάου Τρικούπη εξέδωσε ανακοίνωση επισημαίνοντας ότι ο κ. Λαζαρίδης «αποδέχθηκε πλήρως τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα πρόσληψης και μάλιστα ζήτησε να του καταλογισθούν εντόκως τα ποσά που έλαβε αχρεωστήτως. Ζήτησε δηλαδή ό,τι ακριβώς καλούσαμε να κάνει το Υπουργείο Παιδείας με την ανακοίνωση μας την Τέταρτη. Προφανώς, του διαμηνύθηκε πως έρχεται βαρύς ο πέλεκυς».

Και τονίζει το ΠΑΣΟΚ κάτι αυτονόητο: «Ανάληψη πολιτικής ευθύνης με παράλληλη αναγνώριση ζημίας του δημοσίου που σημειωτέον αν δεν είχε περάσει η  πενταετής παραγραφή  θα είχε και ποινική διάσταση, χωρίς να συνοδεύεται από παραίτηση,  είναι λόγια του αέρα».

Ζητά από τον πρωθυπουργός να αποπέμψει τον υφυπουργό του που ζημίωσε δύο φορές το δημόσιο. «Μην προκαλείτε άλλο τους πολίτες με την αλαζονεία, την αναξιοκρατία και τον πελατειασμό της κυβέρνησης σας» καταλήγει.

Για να δούμε πόσο θα πάει η… μακαριότητα του Μακάριου! 

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

